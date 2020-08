Neubukow

Das Geld kam formell in einer roten Mappe: 3,74 Millionen Euro erhält die Stadt Neubukow von der Europäischen Union für den Neubau der Grundschule. Es ist nicht das einzige Schulprojekt im Landkreis Rostock. Auch in Satow entsteht für die Schule am See derzeit ein neues Gebäude, in Bad Doberan soll die Regionale Schule mit Grundschule Buchenberg ein neues Haus erhalten.

Die Fläche vor der Regionalen Schule „ Heinrich Schliemann“ in Neubukow ist planiert. Noch finden restliche Gründungsarbeiten statt. In dem Neubau mit drei Geschossen wird die Grundschule „Am Hellbach“ einziehen, die derzeit einige Meter weiter am Panzower Landweg steht. In einem Anbau wird der Hort untergebracht. Hier würden dann Räume laut Bauamtsleiterin Anke Schmuck-Suchland von Hort und Grundschule doppelt genutzt. Die Aula, als verbindendes Element zur Regionalen Schule soll auch als Bewegungsraum für den Hort dienen. Hier ist unter anderem eine Kletterwand eingeplant. 2022 soll der Komplex in Betrieb genommen werden. Gesamtkosten: Rund 7,2 Millionen Euro.

Grundschulprojekt seit 2014/2015 in Planung

Seit 2014/2015 arbeitet die Stadt an dem Grundschulprojekt. „Die Grundschule hat einen hohen Sanierungsstau“, sagt Bürgermeister Roland Dethloff (parteilos). „Wir haben die Entscheidung für einen Neubau mit Hort getroffen.“ Auch der Jugendclub soll auf dem Campus untergebracht werden. „Wir sind so für die Zukunft gut aufgestellt, für die Stadt und das Umland“, sagt Dethloff auch mit Blick auf die Entwicklung der Schülerzahlen.

„Wir haben Risse im Putz, die Toiletten müssen in Ordnung gebracht werden und das Haus ist an sich sehr dunkel“, schildert Grundschulleiterin Kirstin Zühlsdorf einige Mängel. Die Räume seien jedoch groß und auch die Ausstattung ausreichend. Was fehle sei die Digitalisierung.

„Es ist eine aufregende Zeit. Schon im Vorfeld haben wir uns damit beschäftigt, wie die Schule ausgestattet wird, was für die Digitalisierung wichtig ist und welches Farbkonzept umgesetzt wird“, erläutert Zühlsdorf. Jetzt müsse geschaut werden, was aus der alten Schule mit in die neue kann. „In 30 Jahren Schule sammelt sich so einiges an.“

„Wir freuen uns, dass es losgeht“, so Zühlsdorf. Im Februar dieses Jahres waren die Bäume vor der Schliemann-Schule gerodet, der Spielplatz verlegt und das Heizhaus, in dem der Jugendclub untergebracht war, abgerissen worden.

Baustelle direkt vor der Regionalen Schule

Für die Regionale Schule ist die Baustelle vor der Haustür eine Herausforderung. Lauter als gedacht sei der Lärm, so Schulleiterin Kathrin Wagner. Zwar seien einige Klassenräume verlegt worden, doch wegen der Corona-Regelungen müssten auch Räume genutzt werden, die Fenster zur Baustelle haben.

Infrastrukturminister Christian Pegel (l., SPD) überreicht Bürgermeister Roland Dethloff (parteilos) den Förderbescheid für den Neubau der Grundschule in Neubukow. Quelle: Anja Levien

Das Land unterstütze gerne, wenn Schulen und Einrichtungen auf einem Campus zusammengeführt werden, so Infrastrukturminister Christian Pegel ( SPD), der den Förderbescheid an Bürgermeister Dethloff überreichte. Der Schulneubau sei möglich, „weil die EU uns hilft“. Über das Programm Eler werde der ländliche Raum gefördert. „Sie habe eine Ausstrahlung weit ins Umland hinein und können als Ankerzentrum ihre Aufgabe erfüllen.“

In Satow laufen Arbeiten nach Plan

In Satow haben im Februar die Arbeiten für das neue Schulgebäude begonnen. „Der Schulbau wurde notwendig, da die Schülerzahlen in den letzten Jahren stetig steigen und eine Sanierung und Aufstockung des alten Gebäudes nicht wirtschaftlich war“, informiert Bürgermeister Matthias Drese ( SPD). Das H-förmige Gebäude, in dem vier Klassenräume und die Schulleitung untergebracht waren, sowie das Heizhaus wurde abgerissen. Derzeit wird am Kellergeschoss gearbeitet.

Die Arbeiten am Kellergeschoss für das neue Schulgebäude in Satow laufen nach Plan. Quelle: Gemeinde Satow

Das neue Gebäude wird dreigeschossig. Im Keller werden Archiv, Hausmeisterbüro und Lagerräume eingerichtet. Im Erdgeschoss entstehen eine Cafeteria mit Kiosk, ein Musikraum mit Bühne, Sanitärtrakt, Elternsprechzimmer, Bibliothek, Schulverwaltung, Sekretariat, Schulsozialarbeiterbüro, Arztzimmer und eine Mitmachküche. Im ersten und zweiten Geschoss finden sich jeweils sechs Klassenräume, Toiletten und zwei Vorbereitungsräume. Eine große Fensterfront sorgt für ausreichend Licht.

Bad Doberaner Schule benötigt neues Gebäude

In Bad Doberan benötigt die Regionale Schule mit Grundschule Buchenberg dringend ein neues Gebäude. Dafür soll der Flachbau, in dem sich die Kantine befindet, abgerissen und hier ein Neubau mit Mensa und Klassenräumen entstehen. Dafür möchte die Stadt jetzt Fördermittel beim Land beantragen.

Von Anja Levien