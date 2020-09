Neue Straßennamen für Bad Doberan

Bad Doberan

In das Straßenverzeichnis von Bad Doberan sind in den vergangenen Jahren so einige Straßen dazugekommen. Beispielsweise die aus dem Ehm-Welk-Viertel. Da gibt es jetzt den Biesenbrower Weg und den Martin-Grambauer-Weg. Und für das neue Wohnviertel an der Nienhäger Chaussee entschieden sich die Stadtvertreter im Februar dieses Jahres für den Namen Gerhard-Ringeling-Straße.

Auch am Montag hatte das Gremium über einen neuen Straßennamen zu entscheiden. Allerdings war die Trasse nicht neu gebaut worden, sondern existiert schon seit langer Zeit. Die betroffen Häuser – der Rote und der Weiße Pavillon – erhielten bereits 2013 ihre Hausnummern. Doch die Aufnahme ins Straßenverzeichnis für die Straße „Auf dem Kamp“ wurde versäumt und mit jetzigem Beschluss nachgeholt.

Allerdings bleibt der Straßenname „geheim“. Ein Straßenschild wird laut Bürgermeister Jochen Arenz nicht aufgestellt. Das würde die Denkmalpflege wahrscheinlich auch nicht mitmachen.

Von Anja Levien