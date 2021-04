Krempin

Seit dem 1. April tragen einige Straßen in der Gemeinde Carinerland neue Namen. Entsprechende Straßenschilder fehlen jedoch. „Es gibt Lieferschwierigkeiten. Die Schilder sind noch nicht da“, informiert Bürgermeisterin Heike Chrzan-Schmidt. Sie rechnet damit, dass die Straßenschilder im Mai montiert werden können. Dann soll auch in Krempin deutlicher werden, wo sich welche Straße befindet. Denn in dem Ort gibt es nicht an jeder Straßenecke ein Schild.

In der Gemeinde Carinerland, zu den die Orte Ravensberg, Neu und Alt Karin, Krempin, Moitin, Kamin, Klein Mulsow, Zarfzow, Bolland, Steinhagen, Clausdorf, Garvensdorf, Kirch Mulsow und Danneborth zählen, hatten sich aufgrund von Doppelungen bei den Straßenbezeichnungen bei der Deutschen Post und anderen Logistik- und Postunternehmen Schwierigkeiten in der Zustellung ergeben. Die Gemeindevertretetung beschloss neue Namen

So wurde die Hofstraße in Alt Karin beispielsweise in Alt Kariner Hofstraße umbenannt. Die Dorfstraße in Krempin ist in mehrere Abschnitt eingeteilt worden und heißt je nach Flurstück Birkenweg, Eichenweg und Eulenhof.

Im Rahmen der Straßenumbenennung wurde auch ein einheitlicher Postleitzahlenbereich für das Gemeindegebiet mit der Deutschen Bundespost vereinbart. Die Postleitzahlen in den Ortsteilen Neu Karin, Alt Karin und Danneborth lautet seit 1. April 18233.

Von Anja Levien