Rerik

Erleichterung der Erleichterung: Urlauber und Einheimische in Rerik können sich über sechs neue öffentliche Toiletten freuen. Die Letzte, auf der Düne, wurde Mitte des Monats fertiggestellt und soll demnächst übergeben werden.

Der Abschluss der Bauarbeiten hatte sich immer wieder verzögert. „Schon 2009 hatten wir die Zusage für Fördermittel“, sagt Bürgermeister Wolfgang Gulbis. „Da hätten wir losbauen können.“ Doch die Vergabe der Planungsleistungen gestaltete sich schwierig. Bis die Stadt die offiziell ausschreiben konnte, habe es Jahre gedauert. „Immer wieder hatte das Amt Einwände.“ Problematisch gestaltete sich vor allem der Neubau eines Toilettenhäuschens in der Düne am Wustrower Hals.

Küstenschutz an der Düne berücksichtigt

Das zuständige Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umweltschutz Mittleres Mecklenburg (StALUMM) hatte das Vorhaben im Jahr 2013 zunächst abgelehnt. Wie Eva Klaußner-Ziebarth, Pressesprecherin des Umweltministeriums, mitteilte, hatte das StALUMM die Stadt aufgefordert, mögliche Alternativen für den Bau in der Düne zu suchen, um die Küste zu schützen. Andere Möglichkeiten habe es jedoch nach Aussagen der Stadt nicht gegeben. Deshalb stimmte das Amt dem ursprünglich geplanten Standort im Jahr 2015 schließlich zu. „Allerdings unter der Auflage, dass keine Ver- und Entsorgungsleitungen im Dünenkörper verlegt werden“, sagte die Pressesprecherin. „Die Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen in Küstenschutzdünen stellt immer eine Beeinträchtigung der Wehrhaftigkeit der Küstenschutzanlage dar und ist unzulässig.“ Weil es jedoch „aus eigentumsrechtlichen Gründen nicht möglich gewesen sei, die Leitungen unter der Dünenstraße zu verlegen, musste die Stadt neu planen. Nach Angaben von Eva Klaußner-Ziebarth hatte das StALUMM Ende 2018 schließlich die endgültige Genehmigung erteilt.

Schwierige Suche nach Bauunternehmen

„Inzwischen hatten sich die geplanten Baukosten allerdings dramatisch gesteigert“, sagt Reriks Bürgermeister. Und auch die Suche nach einem geeigneten Bauunternehmen gestaltete sich schwierig. „Etwa anderthalb Jahre lang haben wir gesucht.“ Dafür macht er auch die Bürokratie verantwortlich. „Heutzutage baut niemand mehr für die öffentliche Hand.“ Man müsse seitenweise Formulare ausfüllen und eine Bürgschaft übernehmen.

Die letzte Verzögerung hatte es schließlich vor etwa zwei Monaten gegeben – kurz vor der Fertigstellung. Zwischen der beauftragten Firma und dem Zweckverband Kühlung hatte es Unstimmigkeiten bezüglich des Wasserzählers gegeben. Der ZVK, so Wolfgang Gulbis, gestatte dafür nur zwei bis drei Fabrikate. Die Baufirma hatte ursprünglich aber einen anderen einbauen wollen. Der wäre auch DIN-zertifiziert gewesen, sei aber nicht akzeptiert worden.

Zwei neue Toiletten in bestehenden Gebäuden

Neu gebaut wurden neben der Toilettenanlage an der Düne auch Häuschen am Aussichtspunkt Teufelschlucht, dem Spielplatz an der Promenade und in Roggow. Auch im geplanten Gemeindehaus in Russow wird es eine öffentliche Toilette geben, ebenso in einem Gebäude nahe der Gaststätte an der Steilküste. „Da war ein Neubau nicht möglich“, sagt der Bürgermeister. „Wir hätten einen bestimmten Abstand zum Küstenwald einhalten müssen.“ Dafür habe die Stadt jedoch keine geeigneten Grundstücke gehabt.

Wolfgang Gulbis ist froh, dass die Toilettenanlagen endlich fertiggestellt sind. „Das ist schon eine Erleichterung für den Ort.“ Allerdings: „Ich könnte auch gut noch drei weitere Anlagen gebrauchen.“ Gerade in der Nachsaison würden viele Großeltern mit ihren Enkeln in Rerik Urlaub machen. „Da bräuchte man eigentlich alle 350 Meter eine Toilette.“

Cora Meyer