Bad Doberan

„ Moin Jochen“, ruft Lukas Nevermann, kommt Doberans Bürgermeister mit Kumpel Lennard Boer auf der Skaterbahn ein paar Schritte entgegen und klatscht mit Jochen Arenz ab. „ Moin Lukas, Moin Lennard“, sagt der 54-Jährige und lacht. „Wie geht’s – alles klar soweit?“ Nur wenige vertrauliche Sätze später wird deutlich: So richtig klar ist zumindest beim 14-jährigen Lukas gerade nichts: „Stress zu Hause.“ Sozialministerin Stefanie Drese ( SPD) staunt: „Wie offen der Junge über seine Probleme und Sorgen spricht – das ist schon ungewöhnlich.“

Im Rahmen ihrer Sommertour hat Drese am Donnerstag auch der Münsterstadt einen Besuch abgestattet – um sich vor Ort ein Bild über die Jugendarbeit zu machen. „Wir haben hier Sport- und Fußballverein, Karnevalklub, die Kirchgemeinde und die Pfadfinder“, zählt Arenz auf. „Dazu kommen 17 Spielplätze – die Grundlagen für eine gute Kinder- und Jugendarbeit sind auf jeden Fall da.“ Das Problem: „In den vergangenen Jahren hat einfach die Struktur gefehlt – das soll jetzt mit dem neuen Jugendkoordinator Jörg Zimmermann anders werden.“

Der hat klare Vorstellungen: „Wir brauchen nicht drei, vier Jugendtreffs, sondern einen zentralen Jugendclub mitten in der Stadt.“ Ziel sei es darüber hinaus, mehr Außenstellen zu schaffen, mehr Bolzplätze, auf denen die Jugendlichen auch mehr Freiräume hätten, erklärt Zimmermann: „Das müssen nicht immer feste Hütten sein – eine Überdachung reicht.“ Die Stadt habe dafür 50 000 Euro in den Haushalt eingestellt, sagt Arenz: „Wir wollen Orte anbieten, an denen sich die jungen Leute treffen und einfach abhängen können.“

Stadt will aktiv auf Jugendliche zugehen

Denn das sei eines der Grund-Probleme, ist Arenz überzeugt: „Ob Parkdeck, Wirtschaftsgebäude oder der Bereich vor der Bibliothek – die Jugendlichen werden doch nur noch verdrängt und vertrieben.“ Das habe nichts mit Jugendarbeit zu tun: „Und so baust Du auch kein Vertrauen auf.“ Deshalb müsse man aktiv auf den Nachwuchs zugehen, meint auch Pierre Graslin, Leiter des Jugendclubs „Kompass“, der von der Stadt unterhalten wird: „Wie überall gibt es auch bei uns ein kleines Sprayer-Problem – aber wir wollen mit den Leuten arbeiten, und nicht gegen sie.“

Deshalb sollen künftig Flächen an der Skaterbahn offiziell zum Sprayen freigegeben werden. Die Idee: Zweimal im Jahr könnten die Wände der Anlage weiß gestrichen und für Graffiti-Sprayer zur Verfügung gestellt werden. Das gilt auch für den überdachten Unterstand. „Die Jugendlichen können dann selbst entscheiden, ob sie nach einigen Monaten neue Motive anbringen wollen“, sagt Arenz.

Dass ein Mitspracherecht nicht nur bloße Theorie ist, solle künftig auch wieder öffentlich sichtbarer werden, kündigt Jochen Arenz an: „Ich möchte unserem Kinder- und Jugendbeirat in der Versammlung der Stadtvertreter ein Rederecht einräumen, die Mitglieder bekommen auch sämtliche Beschlussvorlagen, können ihr Votum abgeben und werden so viel stärker mit einbezogen.“

Bürgermeister setzt auf persönlichen Kontakt

Grundsätzlich sei er überzeugt davon, dass sich viele Probleme über den persönlichen Kontakt lösen ließen, sagt Arenz: „Die Jungen und Mädchen sehen so, dass sie ernst genommen werden.“ Deshalb hätten viele der jungen Leute auch die Handy-Nummern von ihm sowie Jugendclub-Leiter Pierre Graslin: „Das Vertrauen wurde bislang noch nie missbraucht.“

Ein entscheidender Faktor sei, den Jugendlichen Angebote zu machen, die sie ohne große Hürden wahrnehmen könnten, ist auch Sozialministerin Stefanie Drese überzeugt: „Die brauchen erstmal keine großartigen Beratungen – am besten noch mit den Eltern im Schlepptau.“ In diesem Zusammenhang würde er sich darüber freuen, wenn Projektarbeit künftig noch stärker gefördert werde, betont Arenz.

Offenbar baue die Verwaltung der Münsterstadt gerade wieder neues Vertrauen zu den Jugendlichen auf, sagt Stefanie Drese. „Das ist doch ein toller Ansatz: Ein zentraler Anlaufpunkt in der Innenstadt, dazu neue Begegnungsorte in den Außenbereichen – so werden die jungen Leute auch wieder sichtbarer.“

