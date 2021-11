Kröpelin/ Rerik

In Kröpelin entsteht ein neues Wohngebiet. Die Erschließungsarbeiten für „Quaddelbarg“ beginnen. Auch in Bad Doberan werden derzeit neue Grundstücke erschlossen. In Rerik und Neubukow starten die Bauarbeiten im nächsten Jahr. Doch nicht in jedem neuen Wohngebiet gibt es noch freie Grundstücke.

Die pink angesprühten Pflöcke sind auf dem Feld nahe der Bützower Straße in Kröpelin schon gesteckt. Erste Materialen sind angeliefert. 34 Grundstücke werden hier entstehen. Im dritten Quartal 2022 soll hier voraussichtlich Hochbaureife erreicht werden. Wie viel der Quadratmeter kosten wird, kann Helge Meyer noch nicht sagen. Er ist als Vertreter der Wohnen in Vorpommern GmbH vom Bauträger beauftragt, die Vermarktung und den Verkauf zu übernehmen. Offizieller Verkaufsstart werde im ersten Quartal nächsten Jahres sein. Interessenten können sich bereits jetzt melden. Ansprechpartner für den Verkauf sei Nancy Neilmann, telefonisch unter 038 323 / 260 911 oder per E-Mail an info@wohneninvorpommern.de zu erreichen.

Der für das Wohngebiet notwendige Bebauungsplan sei bereits Ende der 90er-Jahre entwickelt worden. Durch die Voreigentümer der Fläche hätte laut Helge Meyer keine Umsetzung stattgefunden. Die Wohnen am Gleis GmbH, vertreten durch Ulrich Dombrowski mit dem gleichnamigen Bauunternehmen, habe in diesem Jahr das Projekt übernommen.

„Aktuell verspüren wir eine riesen Nachfrage nach bezahlbaren Baugrundstücken und Wohnungen im Großraum Rostock“, sagt Helge Meyer. Dabei gehe es um Erst- oder auch Zweitwohnsitze. „Regionale Kunden, die im Bereich Rostock kaum Angebote finden und überregionale Kunden, die ihren Altersruhesitz oder Zweitwohnsitz in die Küstenregion verlegen möchten.“

Grundstücke in Bad Doberan sind alle reserviert

In Bad Doberan laufen die Erschließungsarbeiten für die Erweiterung des Gewerbegebiets Eikboom in Richtung Parkentiner Landweg. Hier entstehen Wohngrundstücke und Gewerbeflächen. Von den 86 Baugrundstücken werden 56 von der Ostseesparkasse Rostock vermarktet. „Es entstehen 18 Einfamilienhäuser und 20 Doppelhäuser“, erläutert Ospa-Sprecher Ronny Susa. Drei Grundstücke seien für Geschosswohnungsbau vorgesehen. Hier würden im kommenden Jahr dreimal 18 Eigentumswohnungen entstehen. Zudem entständen auf Ospa-Flächen etwa 25 Reihenhäuser in kleineren Riegeln. Die restlichen Baugrundstücke in dem Gebiet seien in Privatbesitz. Alle Ospa-Grundstück seien bereits reserviert.“ „Für die Eigentumswohnungen können sich Interessenten gerne melden.“

Wohngebiet in Neubukow wird ab Mitte 2022 erschlossen

In Neubukow sollen ab Mitte 2022 die Bauarbeiten für die Erschließung des Wohngebiets „Am Hellbach“ beginnen. Derzeit befindet sich der dazugehörende Bebauungsplan Nr. 13 noch im Planverfahren. „Die Erschließungsplanung wird aber parallel dazu bereits erstellt“, informiert Bauamtsleiterin Anke Schmuck-Suchland. 42 Grundstücke werden entstehen. Reserviert werden können sie nicht. „Es wird im nächsten Jahr einen Stichtag geben, ab dem man sich auf die Grundstücke bewerben kann.“ Die Vergabekriterien und Verkaufspreise müssten noch in den gemeindlichen Gremien beraten werden. Der Preis sei auch vom Ausschreibungsergebnis der Tiefbauarbeiten abhängig.

Vermarktung der Grundstücke in Rerik beginnt nächstes Jahr

Auch im neuen Reriker Wohngebiet „Am Buchenweg“ geht es 2022 los. Die Nachfrage nach Grundstücken im Ostseebad sei laut Katrin Lippmann, Sprecherin der LGE Mecklenburg-Vorpommern GmbH, die das Gebiet erschließt und vermarktet, sehr hoch. „Mit der Vermarktung haben wir noch nicht begonnen. Diese soll parallel mit dem Baubeginn der Erschließungsarbeiten losgehen, nach jetziger Planung Mitte 2022.“

Wie viel die Grundstücke kosten werden, ist noch nicht bekannt. „Dazu müssen zunächst die Ausschreibungen der Bauleistungen erfolgen. Die Kaufpreise können erst nach den Ausschreibungen festgelegt werden. Wir rechnen damit, dass Ende 2023 der Hochbau beginnen kann.“ Mit der Erschließung des Wohngebietes „Am Buchenweg“ in Rerik solle Wohnraum in einem Ostseebad mit einer angespannten Wohnraumsituation geschaffen werden.

54 Baugrundstücke im Satower Wohngebiet

In Satow entstehen mit dem Wohngebiet „Am Kammerhof“ 54 Baugrundstücke. Die Erschließung soll dieses Jahr beginnen. 31 gehören der Ospa. „Zwei davon sind für die Mehrfamilienhausbebauung geeignet. Es entstehen zwei Mehrfamilienhäuser mit jeweils sieben Eigentumswohnungen“, informiert Ronny Susa. Die übrigen Baugrundstücke würden mit Einfamilien- und Doppelhäusern bebaut. „Alle Ospa-Grundstücke sind bereits reserviert.“ Für die Eigentumswohnungen könnten sich Interessenten melden. Die restlichen Grundstücke gehören der GSM-Bauland-Projektgesellschaft. Interessenten können sich unter Telefon 0381 / 44 74 11 44 oder per Mail an info@projekt-bauland.de melden.

Von Anja Levien