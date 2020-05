Kühlungsborn

Zu wenige Wohnungen für zu viele Interessenten: Die Nachfrage nach Wohnraum zum Mieten in Kühlungsborn ist groß. Doch Grund und Boden im Ostseebad für den Wohnungsbau zu finden, sei schwierig, so Steffen Bormke, Chef der stadteigenen Nordbau- und Verwaltungsgesellschaft (Noveg). Daher investiert das Wohnungsunternehmen jetzt in den Bestand und eigene Flächen. Am Wittenbecker Landweg sollen 19 neue Wohnungen entstehen.

Die Visualisierung von Architekt Rainer Briese zeigt, wie das Wohnhaus am Wittenbecker Landweg 4 künftig aussehen soll: ein neues Dach und Balkone, die Fassade instand gesetzt. „Beim alten Block aus den 60er-Jahren ist das Dach marode und die Wohnungen, die sich unterm Dach befinden, kann ich heute nicht mehr vermieten“, sagt Steffen Bormke.

„Das Dachgeschoss ist stark sanierungsbedürftig“, ergänzt Ronald Grohmann, technischer Leiter bei der Noveg. Rettungswege und Brandschutz entsprächen nicht mehr den heutigen Bedingungen. Die Wohnungen seien leer gezogen.

Mieter bleiben in ihren Wohnungen

Das Dachgeschoss soll daher neu erschlossen werden, fünf statt bisher drei Wohnungen hier entstehen. 80 Prozent der Wohnungen im Haus erhalten Balkone. Dafür müssen die Heizkörper in den Räumen versetzt werden. „Die Mieter bleiben drin wohnen. Natürlich wird das für sie eine Belastung, aber sie sind froh, dass am Haus was gemacht wird. Wir haben positive Signale auf den Mieterversammlungen erhalten“, sagt Steffen Bormke.

Steffen Bormke, Noveg-Geschäftsführer, und Ronald Grohmann, technischer Leiter bei der Noveg, besprechen das Umbau- und Neubauprojekt am Wittenbecker Landweg in Kühlungsborn. Quelle: Anja Levien

Der Bauantrag für den Umbau sei eingereicht. Der Bebauungsplan ist geändert worden, da es sich beim Dachgeschoss um ein Staffelgeschoss handelt. „Wir wollen im Herbst beginnen.“ 2021 soll dann der Neubau mit 14 barrierefreien und barrierearmen Wohnungen im rückwärtigen Bereich beginnen.

Gespräche mit Stadtwerken

Gespräche laufen dazu mit den Stadtwerken Rostock. „Wir wollen den Neubau an die Fernwärme anschließen“, erläutert Steffen Bormke. Doch derzeit erfüllt die Station der Stadtwerke die technischen Voraussetzungen nicht, um einen bestimmten Energiestandard im Neubau einhalten zu können, erläutert Grohmann. „Aber die Stadtwerke wollen ihre Station modernisieren, so dass wir den Anschluss an Fernwärme einplanen können.“

Es soll nicht das einzige Projekt bleiben. „Wir haben beim Umbau unserer Liegenschaften noch Potenzial“, sagt Bormke. „Wir müssen dafür sorgen, dass der Teil an Mietwohnungen, der uns fehlt, auch in unserer Hand bleibt. Dass wir Familien mit Kindern hier halten oder herholen. Das brauchen wir für die Entwicklung der Stadt“, sagt er.

Noveg 450 Wohnungen hat die Nordbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH (Noveg) in Kühlungsborn im Bestand. 600 weitere Wohnungen hat das Unternehmen in Kühlungsborn, Rerik, Dierhagen, Prerow und Zingst in der Verwaltung. 700 000 Euro gibt das Unternehmen jährlich zur Bestandssicherung aus.

Städtische Grundstücke seien begrenzt und neue in Bezug auf Verfügbarkeit und Preise schwer zu bekommen. „Wir haben Potenzial für Verdichtung und haben andere Freiflächen, die wir noch nutzen können. Wir wollen in diesem Zusammenhang auch unseren Bestand verbessern.“

Rund 450 Wohnungen hat die Noveg in Kühlungsborn im Bestand. 700 000 Euro investiert das Unternehmen jährlich nach eigenen Angaben in die Sanierung. „Wir haben in drei Jahren 80 bis 90 Wohnungen im Bestand saniert“, sagt Ronald Grohmann. „Die Wohnungen brauchen sich innen nicht zu verstecken, auch wenn sie von außen in einer Platte sind“, fügt Bormke hinzu.

Zwei Prozent Leerstand in Kühlungsborn

Der Leerstand liege zwischen 1,5 und 2 Prozent, so Bormke. Dabei handelt es sich meist um die Wohnungen, die saniert werden. „Das ist eigentlich kein Leerstand. Die Nachfrage ist größer als das, was wir haben.“

Zunehmend würden sich auch ältere Mieter bei der Noveg melden, die anfragen, ob ihre Bäder altersgerecht umgebaut werden können, so Grohmann. „Wir haben im Jahr zehn Wohnungen, die wir dahingehend anpassen.“ Für das Unternehmen sei das unwirtschaftlich, sagt Steffen Bormke. „Aber wir tun das für die Leute.“

Bei Neuvermietungen schaue die Noveg jetzt verstärkt auf die Liquidität der Mieter. „Wir mussten in den letzten Jahren Mieten viel hinterherlaufen, da sind wir auch auf Mieten sitzengeblieben“, sagt der Geschäftsführer. „Geld, was wir nicht bekommen, können wir nicht investieren.“

Von Anja Levien