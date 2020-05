Neuer Bewohner in Bad Doberan? Storch sucht Nahrung an der B 105

Bad Doberan

Der Storch ist wieder in Bad Doberan. Ob es einer von denen ist, die im vergangenen Jahr auf den gekappten Pappeln am Walkmüller Holz saßen und Ausschau hielten, kann ich nicht sagen. Zuletzt sah ich aber einen Storch an der B 105 bei der Shell-Tankstelle, wo er ganz in Ruhe den Rasen abging und nach Nahrung suchte. Die vorbeifahrenden Autos störten ihn dabei nicht.

Video: Ein Storch unterwegs in Bad Doberan

Vielleicht hat er ja auch schon die neue Nisthilfe auf einem nicht mehr benötigten Niederspannungsmast entdeckt, die Anfang April an der Krim gegenüber dem Klärwerk von Edis und Naturschutzbund angebracht wurde.

Schöne Aussicht und reichlich Nahrungsangebot

Von hier oben hat er eine schöne Sicht auf die Conventer Niederung mit reichlich Nahrungsangebot. Nabu-Weißstorchenbeauftragter Stefan Kroll vermutete daher damals auch, dass die Pappeln als Aussichts- und Ruhepunkt gewählt wurden.

Ob er länger bleibt oder nicht: Schön, nach all der Zeit überhaupt einen Gast in der Münsterstadt zu haben.

Von Anja Levien