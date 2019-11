Das ist Bad Doberans neuer Bürgeramtsleiter

Bad Doberan

Bad Doberan hat einen neuen Leiter für das Bürgeramt. Am Montag beginnt Rüdiger Matthewes seine Arbeit. Bürgermeister Jochen Arenz hat ihn im Beisein von Mitarbeitern des Rathauses zum Stadtoberinspektor ernannt. Der 33-Jährige folgt auf Gerhart Kukla, der bereits im Juni dieses Jahres in den Ruhestand gegangen war. Weil die Stelle erneut ausgeschrieben werden musste, kam es zur Verzögerung bei der Besetzung.

Rüdiger Matthewes ist in Kühlungsborn geboren, in Neubukow aufgewachsen, hat 2006 in der Schliemannstadt Abitur gemacht. Dort ist er vor allem auch durch seine langjährige Mitgliedschaft im Neubukower Carnevalsclub bekannt. Zusammen mit Präsidentin Ramona Ruhnke moderiert er die Veranstaltungen. Gelebt hat Matthewes zuletzt in Kiel, wo der 33-Jährige Sachgebietsleiter im Fachbereich Beihilfe war. „Mir war immer klar, dass ich irgendwann in die Region zurück möchte“, sagt Rüdiger Matthewes. Und so richtig weit weg war er auch nie. „Ich bin immer im Norden geblieben, um verwurzelt zu bleiben.“

Bad Doberan kennt er bereits von seiner Ausbildung bei der Deutschen Bank, der ein Studium in Lübeck folgte, das er mit dem Bachelor of Arts Public Administration abschloss. „Danach habe ich in der Vollstreckungsbehörde in Lübeck gearbeitet.“ Vor der neuen Aufgabe als Bürgeramtsleiter habe er Respekt. Dennoch: „Ich freue mich auf sie und die nächsten Jahre mit ihnen“, sagte er in Richtung Mitarbeiter.

Bürgeranliegen kommen auf seinen Tisch

Als Bürgeramtsleiter hat er die Fachgebiete Einwohnermeldewesen, Standesamt, Gewerberecht, Bußgeldstelle, Feuerwehr, Horte, Schulen und Kindertagesstätten zu verantworten. „Er behandelt sämtliche Bürgeranliegen von der Beschwerde wegen herumliegendem Müll bis hin zur Ordnungswidrigkeit“, erläutert Bürgermeister Arenz. „Er muss bei den Bürgern das Ordnungsrecht umsetzen, das ist auch mal mit Konflikten verbunden.“ Er wünsche sich, dass mit hoher sozialer Kompetenz die Ordnung konsequent durchgesetzt werde. Den Konflikt mit Bürgern scheut Matthewes nicht. „Ich hatte bei der Beihilfe auch mit schwierigen Fällen Kontakt.“

Seit kurzem lebt Rüdiger Matthewes mit seiner Partnerin und der fünf Monate alten Tochter wieder in Neubukow, ist bei seiner Schwester untergekommen. Die Familie ist jetzt auf Wohnungssuche. Neubukow oder Bad Doberan? „Wir sind da offen und gucken, was sich im Umkreis anbietet.“

Fehler im ersten Bewerbungsverfahren

„Das ist für mich ein besonderer Tag. Wir haben einen neuen Hauptamtsleiter“, sagt Jochen Arenz. Sechs Monate war die Stelle unbesetzt, dabei hatte die Ausschreibung rechtzeitig stattgefunden. „Im Verfahren hat es formelle Fehler gegeben“, erläutert der Rathaus-Chef. „Ein Bewerber hatte die Absicht, zu klagen, auch mit Recht.“ Unter anderem sei die Sitzung des Hauptausschusses, bei der sich die Bewerber vorgestellt haben, nicht öffentlich bekannt gemacht worden. „Aber auch im Bewerbungsgespräch sind Fehler unterlaufen“, sagt Arenz in Bezug auf die Befragung der Bewerber. Hier sei nicht nur auf Eignung, Befähigung und Leistung eingegangen worden, sondern auch private Fragen gestellt worden. Ein Grund für die Fehler sieht Arenz darin, dass das Verfahren 20 Jahre nicht stattgefunden habe.

Das Fehlen des Bürgeramtsleiters hätten die Mitarbeiter alle mitgetragen, dennoch ist Jochen Arenz glücklich, dass die Stelle jetzt besetzt ist. „Es hat geklappt, aber es hat auch jemand gefehlt, der das Amt organisiert, Struktur reinbringt und das Personal führt.“

Das Parkdeck in Bad Doberan an der Verbindungsstraße Quelle: Anja Levien

Mit als Erstes werde sich Rüdiger Matthewes um das Parkdeck kümmern. Seit Jahren gibt es hier Probleme mit Vandalismus und missbräuchlicher Nutzung. Die Stadt möchte jetzt eine Videoanlage installieren. „Ich habe jetzt die datenschutzrechtliche Genehmigung für die Videoanlage“, sagt Arenz. „Jetzt fehlen nur noch ein paar Zuarbeiten. Das gebe ich gerne ab.“

Von Anja Levien