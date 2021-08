Neuer Chef im Bauamt: Jörn Rachowe wechselt von Satow nach Bad Doberan

Bad Doberan/Satow

Vor neun Monaten hatte sich Norbert Sass in den Ruhestand verabschiedet – jetzt hat Bad Doberan endlich einen neuen Leiter für das Amt für Stadtentwicklung und Umwelt gefunden. Am 1. September tritt Jörn Rachowe in der Münsterstadt seinen neuen Job an.

Der 51-Jährige bringt viel Erfahrung mit – zuletzt war Rachowe Chef des Bauamtes in Satow. „Ich freue mich riesig, dass wir einen Mann mit großer Fachkenntnis für diesen Posten gewinnen konnten“, erklärt Doberans Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos). „Eine seiner ersten Aufgaben wird es sein, sich um unsere Schulen zu kümmern.“ Gerade auf diesem Gebiet verfüge Rachowe über einen enormen Erfahrungsschatz, so Arenz: „Er weiß, wo bei den Fördertöpfen der letzte Euro zu holen ist.“

Die Suche nach einer Nachfolge für den langjährigen Amtsleiter Norbert Sass hatte sich als schwierig herausgestellt. Drei Bewerbungsverfahren hatten kein Ergebnis gebracht – letztlich konnte Jörn Rachowe die Mitglieder des Hauptausschusses offenbar mit seinen Vorstellungen überzeugen. „Bad Doberan ist schon eine spannende Stadt“, meint der gebürtige Stralsunder, der jetzt in Rostock wohnt. „Ob Wohnraum, Gewerbe, Tourismus – da kann man sicher noch viel entwickeln. Und ich möchte Teil dieser möglichst erfolgreichen Geschichte sein.“

Auch er sehe die infrastrukturelle Entwicklung der Schulen und Horte als eine der drängendsten Aufgaben an, betont Rachowe: „Da müssen wir ran – die Schülerzahlen gehen ja nach wie vor durch die Decke.“ Für seinen neuen Job sieht er sich gut gerüstet: „Ich habe lange Jahre erfolgreich im Amt West-Rügen und danach in der Gemeinde Satow gearbeitet – jetzt freue ich mich darauf, Bad Doberan mitzugestalten.“

Von Lennart Plottke