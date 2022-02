Neuer Edeka in Nienhagen: Das müssen Anwohner jetzt wissen

Nienhagen

Sorge vor Lärm und zu viel Beleuchtung, dazu für Fußgänger eine schwierige Erreichbarkeit: „Mit Blick auf den geplanten Edeka-Markt im Ostseebad Nienhagen haben vor allem Anwohner vergleichsweise viele Fragen“, sagte Planer Volker Zielke vom Wismarer Büro für Stadt- und Regionalplanung auf der Sitzung des Bauausschusses am Dienstagabend. „Diese Bedenken sind verständlich – deshalb müssen wir im Genehmigungsverfahren gewährleisten, dass die Belange der Menschen in den benachbarten Wohngebieten berücksichtigt werden.“

Geplant ist südlich der Doberaner Straße ein sogenannter Vollsortimenter mit einer Verkaufsfläche von maximal 1200 Qua­dratmetern. Mit dem Edeka-Markt soll das Angebot in der Gemeinde Nienhagen für die Bevölkerung und Feriengäste deutlich verbessert werden – denn der Standort ist auch fußläufig erreichbar. Aktuell handelt es sich bei der rund ein Hektar großen Fläche neben der Fischräucherei noch um Ackerland. „Aber das für den Markt vorgesehene Areal ist bereits abgesteckt“, erklärt Nienhagens Bürgermeister Uwe Kahl (CDU).

Grundsätzlich bestätige ein vorliegendes Lärmgutachten, dass die vorgegebenen Richtwerte durch den neuen Einzelhandel bei Weitem unterschritten würden, machte Volker Zielke deutlich: „Dabei hat der Gutachter auch die Geräuschkulisse bei Rückwärtsfahrten der anliefernden Lkw untersucht – auch das wird im Rahmen bleiben.“ Ein Punkt, der bislang noch nicht zum Tragen gekommen sei: „Nienhagen unterliegt als Ostseebad der Bäderregelung – deshalb ist auf dem Gelände während der Saison nicht nur werktags Betrieb, sondern auch am Sonntag.“

Keine Anlieferung in der Nacht

Auch dieser Punkt werde Bestandteil des abschließenden Gutachtens werden, versprach der Planer: „In dem Papier sollen alle Anregungen der Anwohner zum Tragen kommen.“ In diesem Zusammenhang auch wichtig: „Wir werden im Bebauungsplan die Anlieferung in Nachtzeiten generell untersagen“, sagte Volker Zielke. „Das ist bei vorhabenbezogenen Plänen möglich.“

„Die Bürgerbegehren werden ernst genommen und in den B-Plan mit aufgenommen.“ Haie-Jann Krause, Vorsitzender Bauausschuss Ostseebad Nienhagen Quelle: Roswitha Heisenberg

Der neue Edeka-Markt solle zudem nachhaltig gebaut werden, sagte der Ausschussvorsitzende Haie-Jann Krause: „Es wird unter anderem Photovoltaik auf dem Dach geben, dazu LED-Beleuchtung.“ Ebendiese Beleuchtung habe ebenfalls für Nachfragen gesorgt – werde aber eher kein Problem sein, erklärte Planer Zielke: „Die Zeiten, in denen solche Zentren großflächig angestrahlt wurden, sind vorbei – die Bereiche werden mittlerweile nur noch punktuell beleuchtet und stellen so keine Belästigung durch zu viel Licht dar.“

Mit Blick auf die verkehrliche Anbindung sei eine Linksabbiegespur von der Doberaner Straße vorgesehen, sagte Haie-Jann Krause: „Der vorhandene Geh- und Radweg wird komplett weitergeführt und eingebunden. Es entsteht hier bis zur Kurve eine Allee, ähnlich wie in der Strandstraße.“ Hier habe das Straßenverkehrsamt auf Höhe des Marktes eine zusätzliche Querungshilfe für Fußgänger über die Doberaner Straße angeregt, sagte Volker Zielke: „Wir sollten uns Zeit nehmen, dieses Insel-Element in die Planungen einzuarbeiten – auch wenn das noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen dürfte.“

Hansestadt Rostock sieht Belange nicht tangiert

Erfreulich: „Seit Ende vergangenen Jahres liegt der Entwurf des Bebauungsplanes öffentlich aus“, so Zielke. „Es sind einige Anregungen gekommen – aber inhaltlich gibt es für das Vorhaben wenig Bedenken.“ So habe unter anderem die Hansestadt Rostock eine „vollumfängliche Zustimmung signalisiert, weil sie ihre Belange nicht tangiert sieht, und auch das Amt für Raumordnung sieht mit Blick auf das Einzelhandelsgutachten schlüssige Argumente für den Bau eines Lebensmittelmarktes im Ostseebad“.

Er gehe davon aus, dass der endgültige Bebauungsplan zum nächsten Bauausschuss am 1. März vorliege, sagte Haie-Jann Krause: „Mein Wunsch wäre es, diesen Plan dann zur Beschlussfassung in die Gemeindevertretung am 24. März zu geben – in jedem Fall werden die Bürgerbegehren ernst genommen und in das Papier mit aufgenommen.“

Von Lennart Plottke