Hohenfelde

Robert Fahning ist Koch aus Leidenschaft. Das Kochen sei für ihn Beruf, Hobby, Erfüllung. „Da gehe ich voll drin auf“, sagt der 36-Jährige, der sich jetzt einen Traum erfüllt hat. Mit dem „Roberts“ hat er sein erstes eigenes Restaurant eröffnet. Dafür hat er das ehemalige Landgasthaus „ Helgoland“ in Hohenfelde gekauft.

Seit 28. Mai ist das Restaurant eröffnet. „Ich bin im Ort mit offenen Armen empfangen worden“, sagt Robert Fahning erfreut. Nachbarn und Dorfbewohner hätten Blumen vorbeigebracht. Der neue Name steht schon an der Hauswand. Das Restaurant ist noch im Saal untergebracht, da in den eigentlichen Räumen noch Restarbeiten stattfinden. Hier sind der Fußboden neu verlegt und die Wände gestrichen worden.

Haus war schon immer Treffpunkt

Das Haus an der Dorfstraße in Hohenfelde war schon immer Treffpunkt. In den fünfziger Jahren wurde es vom Nationalen Aufbauwerk als Kulturhaus errichtet. Nach der Wende wurde es von verschiedenen Gastronomen bewirtschaftet, weiß Robert Fahning. Seit 1. Januar 2020 gehört es ihm. Da war er schon mehr als zwei Jahre auf der Suche nach etwas eigenem.

Der gebürtige Rostocker hat in Detmold Koch gelernt und dann 15 Jahre in Rerik als Küchenchef gearbeitet. Die Lokalität wurde geschlossen und in Robert Fahning reifte die Idee, etwas eigenes aufzubauen. „Mich selbstständig zu machen, war eigentlich immer mein Traum“, sagt er. Seine Familie stehe unterstützend hinter ihm. Über Immobilienportale suchte er ein passendes Objekt. Dabei musste es nicht unbedingt eine Lage mit Meerblick sein. „Ich möchte mit meinem Essen überzeugen“, sagt Fahning.

Regionale Produkte auf der Speisekarte

In Hohenfelde wurde er fündig. Mit seiner Speisekarte baue er auf Regionales: Satower Säfte, Glashäger Wasser, Marlower Bier. „Kurze Wege sind mir wichtig.“ Er kaufe regional ein. Der Fisch kommt aus Rerik. „Ich biete marktfrische Küche.“ Bei ihm gebe es keine fertigen Sachen.

Kochen löst in ihm Begeisterung aus. „Jeden Tag etwas anderes machen zu können, die Jahreszeiten mitzunehmen. Man lernt nie aus in der Küche. Sie ist vielseitig“, sagt er.

Mit dem Namen „ Helgoland“ konnte sich Robert Fahning nicht identifizieren. „Das passt nicht zur mir“, sagt er, zudem wollte er einen Schnitt machen und etwas eigenes aufbauen.

Infolge der Corona-Pandemie hat sich die Eröffnung verzögert. „Da ist alles anders gekommen als geplant“, sagt er. Im Saal lassen sich die Hygieneregeln im Kampf gegen das Virus gut umsetzen. In Tischwäsche, Dekoration, Geschirr hat er unter anderem investiert. Im oberen Stockwerk wird die Eigentümerwohnung zur Ferienwohnung umgebaut.

Von Anja Levien