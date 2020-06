Rerik

Vom Einbruch ist im Restaurant „Bi’n Luchtmaker“ in Rerik nichts mehr zu sehen. Die Fensterscheibe, die Unbekannte am 17. Juni zerstörten und so ins Restaurant eindrangen, ist ersetzt. „Sie haben alles durchwühlt, sogar die Kühlung. Den Eiskühlschrank haben sie offen gelassen“, schildert Inhaberin Carolin Peters. Am 1. Januar hat sie das Restaurant übernommen. „Erst kam Corona, dann der Einbruch“, sagt sie. Von Letzterem sei sie nicht überrascht gewesen. „Ich habe damit gerechnet, als ich von den Einbrüchen hörte.“

Denn bereits in der Vorwoche waren der Polizei mehrere Einbrüche gemeldet worden. In Kita, Schule, Kirche, ein Hotel sowie eine Physiotherapie- und Arztpraxis waren die Täter eingestiegen. Am 17. Juni drangen sie dann in vier gastronomische Einrichtungen ein.

Polizei geht von einem Täter aus

Am Donnerstag war die Kriminalpolizei erneut in Rerik. Tatort: eine Apotheke. Wie Polizeisprecherin Kristin Hartfil mitteilt, wurde ein Fenster aufgebrochen und 90 Euro Bargeld entwendet. „Der Kriminaldauerdienst Rostock war zur Spurensicherung am Tatort. Die Kriminalpolizei ermittelt.“ Die Polizei gehe bei allen Einbrüchen von ein und demselben Täter aus.

„Die waren auf Geld aus“, sagt Carolin Peters. Sie überlegt jetzt, ob sie eine Videokamera installiert. In „Heikas maritimem Teeladen“ auf dem Haffplatz ist Inhaberin Silvia Lütje besorgt. „Man fragt sich schon, wo denn die jetzt herkommen“, sagt sie. Im Januar hatte sie das Geschäft übernommen, das zum Glück durch die Alarmanlage des Segelvereins mit gesichert sei.

Gastronomin erlebte mehrere Einbrüche

Regina Hanke sitzt am Tisch in ihrem Café im „Art Mare“. Seit 20 Jahren arbeite sie in der Gastronomie, war bis vor Kurzem Inhaberin von „Bi’n Luchtmaker“. Sie ist nicht besorgt. „Bei mir wurde schon zwei Mal eingebrochen“, sagt die Gastronomin und bezieht sich damit auf das Restaurant „Bi’n Luchtmaker“, dass sie jetzt an Carolin Peters abgegeben hat. „Da habe ich immer Glück gehabt. Bis auf 200 Euro ist nichts weggekommen.“ Als Gastronomin rechne man mit Einbrüchen und sei ja auch entsprechend versichert.

Regina Hanke, Inhaberin „Art Mare, Galerie, Café, Lounge“, ist wegen der Einbruchsserie in Rerik nicht besorgt. Seit 20 Jahren arbeitet sie in der Gastronomie und hat schon zwei Einbrüche erlebt. Quelle: Anja Levien

„Mich hat es überrascht, dass in der Corona-Zeit nichts passiert ist. Da hatte ich mit gerechnet“, sagt Regina Hanke. Von den Einbrüchen jetzt habe niemand was mitbekommen.

Auch bei der Polizei sind trotz Aufruf bisher keine Hinweise auf die Täter eingegangen, informiert Kristin Hartfil. Um sein Eigentum zu schützen, sollte jeder die entsprechenden Vorkehrungen treffen. „Jeder muss für sich überprüfen, ob die Sicherung ausreicht.“

Michael Lorenz, Inhaber des Angelgeschäfts „Wattwurm“, hat eine Vorsichtsmaßnahme getroffen: „Ich lasse die Kasse offen stehen. Das Geld kommt komplett raus“, sagt er. „Mehr können wir sowieso nicht machen.“

Von Anja Levien