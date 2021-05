Neuer Info-Flyer: Hier liegen Doberans Spielplätze – und das können sie

Bad Doberan

Ob Klettergerüst, Rutsche, Schaukel, Trampolin oder Tischtennisplatte: Bad Doberan hat mit Blick auf abwechslungsreiche Spielplätze eine ganze Menge zu bieten. „Zum Glück“, findet Peggy Mahnke und beobachtet Tochter Sofie beim Balancieren über den Geschicklichkeitsparcours am Kornhaus. „Gerade in diesen Zeiten ohne große Freizeitalternativen sind wir über jedes neue kinderfreundliche Angebot froh.“

Mittlerweile 21 Spielplätze gibt es jetzt in der Münsterstadt – ganz neue, generalüberholte und echte Klassiker. „Allein in den vergangenen ein, zwei Jahren haben wir dafür rund 200 000 Euro ausgegeben“, sagt Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos). „Wir haben unsere Plätze einmal richtig schön gemacht.“ Um möglichst vielen Doberanern und auch Gästen die ganz unterschiedlichen Kletter-, Wipp- und Buddelmöglichkeiten noch näherzubringen, gibt es jetzt ein neues Serviceangebot. „Wir haben einen Info-Flyer entwickelt, auf dem alle Spielplätze auf einen Blick abgebildet sind“, erklärt Arenz. „Genauer Standort und jeweilige spezifische Möglichkeiten inklusive.“

„Allein in den vergangenen ein, zwei Jahren haben wir rund 200 000 Euro ausgegeben – wir haben unsere Plätze einmal richtig schön gemacht.“ Jochen Arenz, Bürgermeister Bad Doberan Quelle: Sabine Hügelland

Bürgermeister: Wir erleben einen wahren Boom

Dabei sind auf dem Faltblatt nicht nur die innerstädtischen Flächen aufgelistet – auch die Spielplätze an der Seedeichstraße in Heiligendamm, an der Dorfstraße in Althof und an der Hauptstraße in Vorder Bollhagen wurden berücksichtigt. „Seitdem wir viele Plätze hergerichtet haben, erleben wir hier einen wahren Boom“, hat Jochen Arenz festgestellt. „Das Interesse von Kindern und Eltern hat sich vervielfacht.“

Karte, Wege, Nummerierungen: So sieht der neue Flyer zu den Spielplätzen in Bad Doberan aus. Quelle: Stadtverwaltung

So wie die im Jahr 2018 erneuerte Anlage an der Ehm-Welk-Straße auf dem Buchenberg. Hier gibt es Rutschenturm, Kletterkombination, Sandkasten, Tischtennisplatte und sogar zwei kleine Fußballtore. „Gerade hier im Wohngebiet leben so viele Kinder“, sagt Regina Seidel. „Da können es gar nicht genug Spielmöglichkeiten sein.“ Zumal sich viele Freunde aktuell gar nicht im Kindergarten oder in der Schule sehen würden und so zumindest die Möglichkeit zur gemeinsamen Freizeit an frischer Luft bekommen, meint die 57-jährige Doberanerin: „Meine Enkelin Josslyn jedenfalls genießt diese Nachmittage immer sehr.“

Auch am Thünenhof entsteht derzeit ein neues Wohngebiet – vorzugsweise für Familien mit Kindern. Deshalb ist auch hier ein Spielplatz in Planung. Die Anlage soll nach dem Thema Feuerwehr gestaltet werden – passend zum direkt gegenüberliegenden Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr.

Skateranlagen und Fußballcourts für Jugendliche

„Zum Glück gibt es hier viele Spielplätze – gerade in diesen Zeiten ohne große Freizeitalternativen sind wir über jedes kinderfreundliche Angebot froh.“ Peggy Mahnke (28), Bad Doberan Quelle: Lennart Plottke

Neben den Jüngsten hat die Stadt aber auch die Jugend im Blick – und will neue Skateranlagen und einen Fußballcourt bauen sowie Platz für neue Streetball-Körbe schaffen. „Weil die Lessingschule an der Beethovenstraße einen neuen Hort bekommt, muss für die jetzige Skateranlage ein Ersatzplatz gefunden werden“, sagt Jochen Arenz. „Wir prüfen gerade geeignete Standorte.“ Hierfür infrage kommen etwa die Wiese zwischen Rostocker Straße und Einfahrt Parkentiner Weg oder auch ein Grundstück hinter der Jet-Tankstelle an der B 105.

Erste Vorschläge und Skizzen für eine ganz neue Skaterbahn sind bereits bei der Stadtverwaltung eingetroffen – als Standort wird aktuell der Drümpel favorisiert. Zur nächsten Sitzung der Stadtvertreter sollen sämtliche Vorschläge und mögliche Standorte eingebracht werden, blickt Arenz voraus: „Die Planungen für die neue Skateranlage sollten noch in diesem Jahr angeschoben werden, Kosten dafür sind in den Haushalt eingestellt. Wir binden hier auf jeden Fall die Kinder und Jugendlichen mit ein.“

Genauso wie bei der Suche nach einem weiteren Bolzplatz. Bereits im vergangenen Jahr hatten Mitarbeiter des Bauhofes jeweils zwei Tore hinter dem Kornhaus und am Fuchsberg aufgestellt, am Biesenbrower Weg wurden als Erweiterung des Spielplatzes zwei niedrigere Kleinfeldtore aufgebaut. Jetzt könnte auf einer Grünfläche neben dem Penny-Markt auf dem Kammerhof eine neue Sportanlage mit Fußballplatz und einem Bereich für Basketball-Körbe entstehen. Dafür hatte die Stadt jüngst von der Newtown Projektentwicklungsgesellschaft mbH eine Spende in Höhe von 25 000 Euro erhalten.

Von Lennart Plottke