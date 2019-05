Kühlungsborn

Die Villa Baltic ist verkauft. Darüber informierte Bürgermeister Rüdiger Kozian am Donnerstag die Stadtvertreter. Der Investor wolle allerdings noch nicht namentlich genannt werden. Fest steht jedoch, dass er in oder neben dem historischen Gebäude kein Schwimmbad bauen möchte. „Der Investor will das Haus in den ursprünglichen Zustand zurückversetzen. Er steckt einen zweistelligen Millionenbetrag in die Sanierung.“ Deshalb sei er nicht willens und in der Lage ein defizitäres Schwimmbad zu finanzieren. Damit zerschlugen sich die Hoffnungen der Stadtvertreter, die auf eine Einigung mit dem Käufer gehofft hatten.

Neue Schwimmhalle und alter Sportplatz

Stattdessen beschlossen sie, dass das neue Schwimmbad am Grünen Weg gebaut werden soll. Im dortigen B-Plan-Gebiet 25 ist eine Jugendherberge geplant. In der Diskussion ist dafür unter anderem auch ein neuer Sportplatz. Der alte Sportplatz in Ost soll aber ebenfalls erhalten und sogar ausgebaut werden, beschlossen die Stadtvertreter am Donnerstag. Momentan ist der Platz nicht für Wettkämpfe nutzbar –unter anderem, weil ein Häuschen auf der Laufbahn steht.

Vereine mit Kindern bevorzugt

Weniger Hindernisse haben künftig auch die Vereine des Ostseebades zu erwarten. Die Stadt will es ihnen einfacher machen, finanzielle Unterstützung zu bekommen. Vereine sollen nun 10 Euro für jedes Mitglied erhalten. Der Rest der ihnen zustehenden Fördermittelsumme –immerhin 50 000 Euro –wird anteilig auf die Anzahl der Kinder und Jugendlichen in dem Verein verteilt. Die Anträge auf Unterstützung sollen einfacher werden, die Frist um einen Monat verlängert.

Anglersteig soll sicherer werden

Die Stadtvertreter beschlossen außerdem, den Anglersteig und den Weg vom Parkplatz zu sanieren und neu zu gestalten und besser zu beleuchten. Veränderungen soll es auch an der Hermannstraße geben: Die Stadt hat den dortigen Pavillon erworben und will ihn abreißen, um Platz für den Verkehr zu schaffen. Falls der Denkmalschutz das nicht zulasse, würde dort nach Angaben von Bauamtsleiterin Peggy Westphal ein Info-Punkt eingerichtet.

Cora Meyer