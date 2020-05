Neuer Kartoffel-Chef: Wahlneubukower leitet Kröpelins Norika

Kröpelin

Am vergangenen Montag war der bestellte Kartoffelacker nahe Brusow mit zahlreichen Störchen drauf, im NDR-Nordmagazin vor dem Wetterbericht als Zuschauerfoto von Silvia Leipacher zu sehen. Verantwortlich dafür, dass auch hier unter den Erddämmen in den nächsten Wochen bis Mitte August gesunde Pflanzkartoffeln heranwaschen, ist der neue Betriebsleiter von Norika Kröpelin, Wolfgang Langehenke. Dafür kann er gewiss auf einen reichen Erfahrungsschatz zurückgreifen, denn der 56-jährige Niedersachse, Absolvent einer höheren Landbauschule und Landwirtschaftsmeister, arbeitete die vergangenen drei Jahrzehnte über bereits in zwei Pflanzkartoffelbetrieben der Republik.

Störche auf dem Norika-Kartoffellacker bei Brusow Quelle: Silvia Leipacher

Im Januar trat er die Nachfolge von Burkhard Stubbe, dem langjährigen Chef der zu Norika gehörenden Neuen Kröpeliner Lagerhausgesellschaft an. Für das Lagerhaus ist Evelin Meyer verantwortlich.

Im Februar bezog Wolfgang Langehenke – Vater von drei Söhnen – gemeinsam mit seiner Familie ein Eigenheim in der Schliemannstadt. „Das ist jetzt meine erste Kartoffelsaison in Mecklenburg-Vorpommern“, sagt der Wahlneubukower auf dem Norika-Acker bei Brusow-Ausbau und vergleicht sogleich die Böden von Mecklenburg und Niedersachsen. Im Nordosten seien sie schwerer, weil es sich um Lehmböden handele – ein Gemisch aus Ton und Sand.

Neben Kartoffeln werden auch Raps und Getreide angebaut

Deshalb würden hier grundsätzlich vor jeder Kartoffelpflanzung fast alle Böden auch separiert: „Wir entkluten und entsteinen sie, damit die Kartoffeln letztlich einen fluffigen, lockeren Pflanzboden zum Gedeihen haben“, erklärt er die Vorgehensweise in seinem Betrieb, der insgesamt 24 Mitarbeiter zählt und auch Raps sowie Getreide (jetzt Gerste und Weizen) anbaut. Mecklenburg gehöre ja schließlich zu einer Endmoränenlandschaft, bis wohin einst die Eiszeit-Gletscher vorrückten, und hätte deshalb noch so viele Steine im Boden.

Insgesamt baut die Norika GmbH in der Region Kröpelin 650 Hektar Kartoffeln an – davon würden immerhin 500 Hektar entsteint und entklutet. „Das bringt nachher beim Roden auch den Vorteil, dass die Kartoffeln keine Beschädigungen durch Steine oder harte Kluten haben“, ergänzt der Norika-Betriebsleiter.

Böden seit 2018 nicht mit nötigem Wasser aufgefüllt

Gepflanzt wurden rund 30 Hektar am Tag – nach drei Wochen war alles erledigt. Da die Böden seit 2018 noch nicht mit dem nötigen Wasser aufgefüllt seien und die Ernten der Vorjahre entsprechend geringer ausfielen, wünsche er sich jetzt natürlich auch Regen, betont Wolfgang Langehenke.

Wie er bestätigt, werden Kröpeliner Pflanzkartoffeln nach wie vor in die EU und nach Osteuropa exportiert.

Aufgrund der Corona-Pandemie sei in diesen Wochen im Kröpeliner Betrieb die sonst im Frühjahr übliche zweite Schicht im Bereich Lager und Versandaufbereitung weggefallen. Die polnischen Sortierfrauen fehlten, weil sie wegen der sich schnell ändernden Reisebestimmungen nach Hause gefahren waren.

Aus Polen werden dringend 20 Helferinnen erwartet

Auf eine Regelung zugunsten weiterer polnischer Mitarbeiterinnen hofft der Chef jedoch in diesen Tagen. Denn am Ende dieses Monats müssen die Kartoffelpflanzen auf den Äckern selektiert werden. „Dafür brauchen wir circa zwanzig Frauen aus Polen zur Unterstützung, die von uns und dem Pflanzenschutzamt in Rostock auch noch einmal geschult werden.“

Diese Selektion ist sehr wichtig, weil die Kröpeliner hier in einer sogenannten „Gesundlage“ arbeiten und deshalb auch die höchste Pflanzkartoffelreinheit bieten wollen. Dabei meint „Gesundlage“ die hiesige – auch dank der nahen Ostsee – geringe Verbreitung von Blattläusen, die Kartoffelviren verbreiten können.

„Wenn ganz oben die Züchtung im Gewächshaus steht, folgt der Zuchtgarten und dann der Vorstufenbetrieb, wie wir einer sind – mit null Virus“, erklärt dazu Wolfgang Langehenke die Spitze der Reinheitspyramide.

Von Thomas Hoppe