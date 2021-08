Neuer Markt in Bad Doberan: Rewe hält sich bedeckt

Bad Doberan

Der alte Gebäudekomplex an der Nienhäger Chaussee in Bad Doberan ist abgerissen, Küchenstudio, Angelfachmarkt und Bar sind endgültig Geschichte. Mitarbeiter der Gollan Recycling GmbH aus Schleswig-Holstein haben das Grundstück in den vergangenen Wochen für den Bau eines neuen Rewe-Marktes vorbereitet. Am Bauzaun hängt bereits ein Plakat: „Hier entsteht ein Green Building“ steht dort – daneben das Foto eines modernen Marktes mit gläserner Fassade.

Dennoch: So recht in die Karten schauen lassen möchte sich die Rewe Group offenbar noch nicht. „Es ist nach wie vor so, dass wir derzeit keine Stellungnahme mit Details zum geplanten Projekt abgeben können“, sagt Stephanie Behrens, Pressesprecherin Region Ost, auf mehrfache Anfrage. Auf dem Baustellen-Plakat wird immerhin eine Neueröffnung für das vierte Quartal 2022 avisiert.

Nach derzeitigem Kenntnisstand soll auf einer Verkaufsfläche von knapp 1700 Quadratmetern zwischen Nienhäger Chaussee und Am Mühlenfließ ein sogenannter Vollsortimenter inklusive Bäcker entstehen. Dazu sind 100 Parkplätze geplant. Mit der Rewe-Ansiedlung soll an diesem Standort neben den bereits vorhandenen Discountern Netto, Norma und Penny ein breiteres, qualitativ hochwertiges Angebot geschaffen werden, das auch den benachbarten Wohngebieten zugutekommen dürfte.

Von Lennart Plottke