Neuer Rewe-Markt in Bad Doberan: Jetzt rollen die Bagger

Bad Doberan

Der Startschuss ist gefallen: An der Nienhäger Chaussee in Bad Doberan wird jetzt der alte Gebäudekomplex abgerissen, in dem sich früher unter anderem ein Küchenstudio, ein Angelfachmarkt und eine Bar befanden. Mitarbeiter der Gollan Recycling GmbH aus Schleswig-Holstein bereiten in den kommenden vier Wochen das Grundstück für den Bau eines neuen Rewe-Marktes vor.

Auf einer Verkaufsfläche von knapp 1700 Quadratmetern soll dann zwischen Nienhäger Chaussee und Am Mühlenfließ ein sogenannter Vollsortimenter inklusive Bäcker entstehen. Dazu sind 100 Parkplätze geplant. Mit der Rewe-Ansiedlung wird an diesem Standort neben den bereits vorhandenen Discountern Netto, Norma und Penny ein breiteres, qualitativ hochwertiges Angebot geschaffen, das auch den benachbarten Wohngebieten zugutekommen soll.

Von Lennart Plottke