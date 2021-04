Bad Doberan

Ronny Wehmeyer ist neuer Stadtvertreter in Bad Doberan. Der 44-Jährige sitzt für die Linke im Gremium und übernimmt den Platz von Marcel Scholtz, der sein Mandat aus persönlichen Gründen niederlegte.

Er habe schon länger damit geliebäugelt, sich politisch zu engagieren. „Ich wurde gefragt, ob ich Interesse habe und ich finde es gut, sich zu engagieren“, sagt Ronny Wehmeyer. Ihm liegen die sozialen Aspekte am Herzen, der „Wohnungsbau für Familien“. Ihm sei wichtig, dass sich Menschen mit der Stadt verbunden fühlen.

Mitglied im Wig-Aufsichtsrat

Er selbst ist mit seiner Frau nach Bad Doberan gezogen, hat einen dreijährigen Sohn. Engagiert ist der Steuerfachangestellte bereits im Aufsichtsrat der Wohnungsbau und Investitionsgesellschaft Bad Doberan und in der Revisionskommission des Gartenvereins „Buchenberg 2“.

Es ist der zweite Stadtvertreterwechsel bei den Linken in dieser Legislatur. Gerlinde Heimann hatte ihr Mandat zum 31. Dezember 2019 zurückgegeben. Sie hatte in fast 50 Jahren in unterschiedlichen Ämtern für die Münsterstadt gewirkt. Neben Ronny Wehmeyer sitzen noch Monika Schneider und Nico Arndt für die Partei in der Stadtvertretung.

In der Februar-Sitzung hatte Andreas Jahncke sein Mandat niedergelegt. Seinen Platz hat Toni Beyer für die Wählergruppe Jugend-Umwelt-Sport eingenommen.

Von Anja Levien