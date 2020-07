Wittenbeck

Weitere Hürden auf dem Weg sind genommen: Das Projekt Funkmast in Wittenbeck schreitet voran. Nach Angaben von Bürgermeister Dirk Stübs ist nun ein Standort gefunden. Auch über das Aussehen des Mastes hatten sich die Mitglieder des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Bau und Verkehr geeinigt.

Der Mast soll etwa 40 Meter hoch sein und hinter dem Ortsausgang Wittenbeck im Bereich zwischen dem Doberaner Landweg und dem Wittenbecker Landweg stehen, also unweit der Baustelle zum neuen Kreisverkehr. Zuvor war ein Standort dicht am Wittenbecker Landweg geplant. Der lag jedoch auf der Gemarkung des benachbarten Ostseebades Kühlungsborn – und hätte der Zustimmung der dortigen Stadtvertretung bedurft.

Nach Angaben von Wittenbecks Bürgermeister hätte diese das Projekt jedoch abgelehnt. „Damit waren wir nun wieder am Zug mit unserem Alternativstandort.“ Der liegt auf einem Privatgrundstück. „Wir haben schon mit dem Eigentümer gesprochen“, sagt Dirk Stübs. Dafür, dass er sein Land zur Verfügung stellt, bekommt er von der Telekom, die den Mast baut, eine Pacht.

Standortsuche läuft seit 2017

Die Ausschussmitglieder haben in ihrer Sitzung außerdem diskutiert, wie der Mast aussehen soll. „Wir haben uns auf Beton verständigt“, sagt der Bürgermeister. „Da muss die Grundfläche nicht so groß sein“, sagt er. Außerdem sei es optisch ansprechender. „Schön ist so etwas natürlich nicht“, sagt der Bürgermeister. „Aber bessere Netzqualität ist wichtig.“

Dirk Stübs ist froh, dass es vorangeht. Man diskutiere schon sehr lange über den Mast. „Ich glaube, wir gehen jetzt ins dritte Jahr“, sagt er. „Wenn es noch länger dauert, gibt es die Technik schon gar nicht mehr.“ Der Mast sei noch auf 4G-Standard ausgelegt. „Mit 5G hat das noch gar nichts zu tun.“ Neben der Telekom sollen ihn auch andere Netzbetreiber nutzen dürfen.

Bereits 2017 hatte die Telekom erstmals mit der Gemeinde Kontakt aufgenommen. Viele Vorschläge wurden seitdem wieder verworfen – entweder war das favorisierte Grundstück funktechnisch nicht geeignet oder nicht verfügbar. Darüber hinaus gab es massiven Widerstand der Anwohner.

Weniger Widerstand in Steffenshagen

Der blieb in Steffenshagen bisher aus. Auch dort soll ein Funkmast entstehen. Das hatte die Gemeindevertretung im vergangenen Jahr entschieden. Er soll in der Nähe der Kirche stehen. Seitdem habe es nur wenige Anfragen von Bürgern gegeben, sagt Bürgermeister Georg Endmann. Die Einwohner störten sich vor allem an der Optik.

„Ich persönlich habe auch so ein kleines bisschen Bauchschmerzen wegen des Standortes, weil er vom Dorf aus eigentlich kaum zu sehen ist, dafür aber von überall dort, wo man dann den Kirchturm sieht. Wir haben versucht, den Mast soweit wie möglich wegzusetzen.“ Aber natürlich werde er bei einer Höhe von 42 Metern etwas stören.

Am 4. August berät die Gemeindevertretung von Wittenbeck über den Mobilfunkmast, anschließend müsse das Projekt noch alle nötigen Genehmigungsverfahren durchlaufen. Bürgermeister Dirk Stübs rechnet mit einer Zeitachse von drei bis vier Monaten.

