Neuer Tourismuschef für Bad Doberan möchte Stadt erlebbar machen

Bad Doberan

Von Warnemünde nach Bad Doberan: Mario Derer ist seit 1. August neuer Leiter der Touristinformation Bad Doberan und Heiligendamm. Der 39-Jährige lebt mit Frau und drei Kindern seit dreieinhalb Jahren in Bad Doberan, arbeitete im Hotel Neptun. „Es hat sich für mich wie eine neue Herausforderung angefühlt, wenn man als Touristiker die Chance hat, seine Stadt touristisch zu entwickeln“, sagt er zum Jobwechsel.

Und eine touristische Entwicklung benötige die Stadt. „Von der Basis ist was da, aber es reicht nicht aus. Wir haben keine richtige Vermarktung“, erläutert Mario Derer, der zuletzt den Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus der Stadt leitete. Das Amt hat er niedergelegt. Die Website der Stadt sei nicht vernünftig aufgebaut. „Wir haben ein breites kulturelles Erbe, ein kulturelles Angebot, das durch die Vereine und die Stadt lebt, wir haben eine tolle Natur ringsherum, aber das kommt alles noch nicht rüber.“ Ihm gehe es darum, die Stadt erlebbar zu machen. „Bad Doberan ist eine Perle, der wir mehr Glanz verleihen müssen.“ Das Besondere sei zudem, dass die Stadt zwei Prädikate trage: Heiligendamm als Seeheilbad und Bad Doberan als Heilbad.

„Wir sind sehr von den Kurkliniken abhängig“

Der Gesundheitstourismus ist ein Schwerpunkt. „Die Hälfte der Übernachtungen zielen auf den Gesundheitstourismus ab“, sagt Mario Derer in Bezug auf Moorbad-Klinik und Median-Klinik. „Der Markt ist absolut relevant für uns. Da müssen wir Angebote schaffen.“ Dabei gehe es nicht um mehr Betten, sondern darum, die Angebote qualitativ zu steigern, damit die Kurgäste zu Hause erzählen, wie schön es war. Dazu könne ein Heil- und Kurwald beitragen, der seit Jahren hinter der Moorbadklinik geplant ist.

Tourismuschefs von Bad Doberan Mario Derer ist der Nachfolger von Danielle Zimmermann, deren Vertrag zum 31. März 2021 aufgelöst wurde. Über die Hintergründe war Stillschweigen vereinbart worden. Aus Stadtvertreterkreisen war zu hören, dass es mehrere Vorfälle gegeben haben soll, die zur Kündigung führten. Sie hatte im Februar 2019 die Leitung übernommen. Davor hatte Franziska Kreuzfeldt, seit 2010 Mitarbeiterin der Touristinformation, die Leitung übergangsweise seit Februar 2018 übernommen, nachdem ein Kandidat, der die Zusage erhalten hatte, abgesprungen war. Zudem wollte die Stadt das Tourismuskonzept abwarten, das dann im September 2018 beschlossen wurde. Andrea Lang war vom 1. Februar 2016 bis Februar 2018 Leiterin. Ihr Vertrag wurde nicht verlängert. Kerstin Morgenroth war viereinhalb Jahre Leiterin der Tourist-Information bevor sie zum 31. Dezember 2015 die Stelle aufgab und zum Landkreis Rostock wechselte.

„Wir sind sehr von den Kurkliniken abhängig“, sagt Mario Derer. Er würde befürworten, wenn noch mehr Individualtouristen nach Bad Doberan kommen. Doch auch dabei gehe es vor allem um qualitative Entwicklung in Bezug auf die Bettenzahl und mögliche Hotelneubauten, die auch das Tourismuskonzept vorsehe.

Dieses war vor einigen Jahren erarbeitet worden. „Von den Grundzügen ist das Konzept gut. Es gibt viele Maßnahmen, die ich genauso sehe“, sagt der gebürtige Rostocker. Zum Beispiel: „Die touristische Marke weiter formen und herausstellen und eine unverwechselbare touristische Identifikation schaffen.“ Das gelinge über ein Logo und über Kommunikation auf verschiedensten Kanälen, vor allem online. Mit Marketing kennt sich Mario Derer aus. Er war bis zum 1. August Bereichsleiter Marketing und Sales im Hotel Neptun.

Entwicklung liegt auch an Entscheidungen der Stadtvertretung

Potenzial sieht der Touristiker auch in Heiligendamm. Die Strandsatzung müsse überarbeitet werden, die Bedürfnisse der Wasserwacht berücksichtig und eine Versorgungseinrichtung in Richtung Sportstrand hinzukommen. „Die Entwicklung ist aber auch abhängig von der Stadtvertretung.“

Ebenso was die Rennbahn als möglichen Veranstaltungsort angeht. „Wir haben in der Stadt unterschiedliche Interessen, aber alle wollen, dass da was passiert. Wir als Stadt müssen uns überlegen, was wir da wollen.“ Das sollte nicht überstürzt entschieden werden.

Wer zum ersten Mal in Bad Doberan ist und hier einen Tag verbringt, dem empfiehlt Mario Derer eine Stadtführung und eine Fahrt mit dem Molli nach Heiligendamm. Münster, Molli, Meer – das sind die drei Ms für Bad Doberan. „Dabei hat Bad Doberan so viel mehr.“ Allein das Klosterareal oder die Hinterhöfe wie der Alexandrinenhof, die man entdecken kann. „In Althof ist altes kulturelles Erbe, da kann man sich verlieren.“

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Was Bad Doberan alles zu bieten hat, erfahren Gäste und Doberaner wahrscheinlich ab Ende September in der neuen Touristinformation in der Mollistraße. „Wir bereiten gerade den Umzug vor.“ Dann werde sich Bad Doberan offener und repräsentativer zeigen. „Ich hoffe, dass sich das auf das Image der Stadt auswirkt.“ Ob dann der Marstall als Außenstandort im Klostergelände weiter genutzt werden kann, muss noch geprüft werden. „Wir müssen dann sehen, wie wir damit umgehen. Von der Anzahl der Mitarbeiter ist es schwierig, beide Standorte zu halten.“

Von Anja Levien