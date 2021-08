Neuer Vorstand führt Neubukower Feuerwehr

Neubukow

Zwei Monate ist Christian Wohrow jetzt Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Neubukow. Der 46-Jährige ist nicht der Einzige bei den Brandschützern, der einen neuen Job übernommen hat. Ein großer Teil des Vorstandes wurde per Briefwahl neu gewählt, darunter Gruppen- und Zugführer. Ältere Mitglieder haben jüngeren Platz gemacht. Bei der Jahreshauptversammlung, die wegen der Corona-Pandemie jetzt erst stattfinden konnte, ging es daher vordergründig um Abschiede und Neubeginne.

Die ersten Tage als Wehrführer seien sehr aufregend gewesen, sagte Christian Wohrow. Gerade auch, weil die Jahreshauptversammlung vorbereitet werden musste. Für die Zukunft hat er sich vorgenommen: „Die Feuerwehr auf jeden Fall auf den Stand halten, wie sie ist.“

Zu knapp 30 Einsätzen sind die Ehrenamtler in diesem Jahr bisher ausgerückt. Die Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus haben sich in den Einsätzen integriert. „Im Löschfahrzeug fahren wir mit Maske“, erläuterte Wohrow. Sollte es einen Einsatz bei einem Corona-Patienten geben, ist das Feuerwehrauto mit Schutzanzügen ausgestattet. Die Anzahl an Feuerwehrleuten im Auto hat die Wehr nicht reduziert. „Wir sind zum Großteil alle geimpft“, so der Wehrführer.

Einsatzbereit in der Pandemie

Die Corona-Pandemie hat 2020 auch die Feuerwehr Neubukow geprägt. „Wir haben fast alles abgesagt. Unser Augenmerk lag auf der Einsatzbereitschaft“, sagte Ralf Winter, 24 Jahre lang Wehrführer in Neubukow. Er war zur Wahl nicht mehr angetreten. 37-mal mussten die Kameraden 2020 ausgerückt, darunter waren zehn Brände und 22 technische Hilfeleistungen.

Auf der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr in Neubukow wurden die alten Vorstandsmitglieder verabschiedet. Bei Briefwahlen war der Großteil der Ämter neu besetzt worden. Marcel Ruhnke (r.) wechselt vom Jugendwart zum Zugführer. Quelle: Anja Levien

Für die Einsatzbereitschaft bedankten sich auch Bürgermeister Roland Dethloff und Andreas Wegener, zweiter stellvertretender Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes Landkreis Rostock. „162 Feuerwehren haben in der Pandemie ihre Einsatzbereitschaft aufrechterhalten, dafür danke“, so Wegener. Auch beim Impfen gegen das Coronavirus habe es eine hohe Bereitschaft gegeben. Wer das Vakzin noch nicht erhalten hat, solle noch mal in sich gehen. „Ich glaube, es gibt keinen anderen Weg.“

Brand in Lagerhalle längster Einsatz 2020

In Erinnerung an das Jahr 2020 ist dem damaligen Wehrführer Winter vor allem der Brand an der Lagerhalle im Lindenweg im März geblieben. „Dort hatten sich durch eine Lüftungsanlage die Außenverkleidung und Dämmung entzündet“, erzählte er. „Die Halle war mit Kartoffeln gefüllt, was uns den Zugang erschwerte.“ Der Schaden konnte aber letztendlich begrenzt werden. Er sei mit einer Einsatzdauer von zwei Stunden und 20 Minuten der längste Einsatz in dem Jahr gewesen. Rechne man die gesamte Arbeitszeit aller Kräfte im Jahr zusammen, komme die Wehr auf 749,6 Stunden ehrenamtliche Tätigkeit.

Dazu zählte auch der Einsatz auf der B 105 Höhe Anlagen in der Wismarschen Straße. Ein Pkw war mit einem Wohnmobil zusammengestoßen und auf die Seite gekippt. Die Feuerwehr musste den Fahrer aus dem Auto befreien.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach seinem Bericht bedankte sich Ralf Winter bei den Kameraden. „Ich habe in der Wehr immer Rückhalt gehabt, ohne den es nicht geht.“ Für seine geleistete Arbeit und sein Engagement bedankten sich die Kameraden mit mehreren Geschenken.

Marcel Ruhnke verabschiedete sich ebenfalls von seinem Amt. Er war zwölf Jahre lang Jugendwart gewesen. „Ich freue mich, hier viele Kameraden zu sehen, die ich durch die Jugendzeit begleitet habe“, sagte er nach seinem Bericht über das Jahr 2020 in der Jugendfeuerwehr. Auch diese musste wegen der Pandemie auf vieles verzichten. Vier Mitglieder der Jugendwehr waren 2020 in die Einsatzgruppe der Wehr gewechselt. Marcel Ruhnke hat jetzt einen neuen Posten übernommen: Er ist zum Zugführer gewählt worden. Philip Thies, Jens Lessentin und Timm Rönnfeld wurden auf der Versammlung in den aktiven Dienst aufgenommen.

Spielmannszug sucht Nachwuchs

Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Neubukow, August 2021: Burkhard Albrecht, musikalischer Leiter des Spielmannszuges. Quelle: Anja Levien

Über mehr aktive Mitglieder würde sich auch der Spielmannszug Küste MV freuen. „Wir brauchen unbedingt Nachwuchs in unseren Reihen“, sagt Burkhard Albrecht, musikalischer Leiter des Spielmannszuges. „Musik ist die Seele der Menschen. Alle Menschen hören Musik.“ Der Spielmannszug spiele diese für Umzüge. Im Jahr 2020 traten die Musiker zumindest noch auf der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr, dem Rentnerfasching und beim ersten Spatenstich für die neue Feuerwehrzentrale auf. Wehrleiter Christian Wohrow hat sich vorgenommen, eine Lösung für den Spielmannszug zu finden. Geübt wird immer montags ab 19 Uhr im Gerätehaus.

Von Anja Levien