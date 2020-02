Neuer Wohnpark Kröpelin: Nachfrage zu Grünflächen und Verkehr

Kröpelin

Die nächste Weiche für den Wohnpark an der Wismarschen Straße in Kröpelin ist gestellt. Die Stadtvertreter stimmten am Donnerstag einstimmig dem Vorentwurf für den Bebauungsplan zu, der für den Bau der etwa 50 Mietwohnungen benötigt wird. Dieser geht jetzt in die Auslegung. Das heißt, dass Behörden und Betroffene Stellungnahmen abgeben können. Zuvor hatten die Stadtvertreter Nachfragen zu Verkehr und Grünflächen.

Aufgrund der Lage an den Bahnschienen muss der Investor Schallschutzmaßnahmen beim Bau der Wohnungen beachten, informiert Volker Zielke vom Planungsbüro Stadt- und Regionalplanung. „Im Lärmschutzgutachten wurden Überschreitungen festgestellt.“ Ein Erdwall als Schallschutz sei nicht vorgesehen, antwortet Zielke auf Nachfrage von Jürgen Borchardt.

Veikko Hackendahl wies auf die verdichtete Bebauung hin und vermisste privates Grün im Bebauungsplan. Wohnungsbezogene Freiflächen seien in den Bauflächen mit drin, 40 Prozent blieben unbebaut. „Private Freiflächen in Hausnähe sind gar nicht so gefragt“, merkte Zielke jedoch an. Die Bewohner würden sich auf den Balkonen aufhalten.

Die Gebäude würden über eine private Zufahrt erschlossen. Auf der gegenüberliegenden Seite des Grundstückes befindet sich die Bahnhofstraße. Hier soll der Kreuzungsbereich ausgebaut werden. Das Eckhaus wurde bereits abgerissen. „Der Ausbau des Einmündungsbereichs wird mit der Straßenverkehrsbehörde abgestimmt“, so Volker Zielke.

Auf einer Fläche von 0,8 Hektar zwischen Bahn­schienen und Wismarsche Straße werden die vorhandenen Bauten abgerissen. Vier neue, davon ein Zweigeschosser und drei Dreigeschosser, sollen gebaut werden. Einige Mietwohnungen sollen an die Belegung gebunden werden. „Damit soll ein in Kröpelin vorhandener ­Bedarf an Wohnraum mit sozial ­verträglichen Wohnkosten für einkommensschwache Haushalte und Haushalte mit mittleren Einkommen abgedeckt werden“, heißt es in der Satzung zum Bebauungsplan Nr. 14, „ Wohnpark Wismarsche Straße“.

Von Anja Levien