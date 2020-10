Neues Buch: Dorfgeschichten vom Salzhaff bis Bad Doberan

Bad Doberan

Das Haus von Familie Roeder liegt nur wenige Meter in Meschendorf von der Steilküste entfernt. Ilse und Peter Roeder haben dem Meer und den Behörden den Kampf angesagt. Letztere drängten immer wieder, dass sie das Haus verlassen und die Natur sich selbst überlassen sollen. Es ist eine von vielen Geschichten, die die OZ-Reporter auf ihren Touren durch die Dörfer zwischen Kühlungsborn und Bad Doberan, Rerik und Satow erfahren haben. Sie sind jetzt im Buch „ Dorfgeschichten vom Salzhaff bis Bad Doberan“ im Hinstorff-Verlag erschienen.

Von Sommer 2017 bis Sommer 2019 ist in der OSTSEE-ZEITUNG Bad Doberan jede Woche ein Dorfporträt erschienen. Dafür haben die Reporter mit den Bewohnern gesprochen, in der Geschichte geforscht, menschliche Schicksale gehört und Kreativität, Lebensfreude und Gemeinschaft erfahren. Was viele Dörfer gemeinsam haben: In ihnen leben Menschen, die anpacken. Alte Gutshäuser und Bauernhöfe wurden oder werden saniert. Viele der Interviewten sagten, sie leben gerne in ihrem Ort und wollen nicht wegziehen.

So wie Anita Roß aus Heiligenhagen. Sie lebt seit ihrem dritten Lebensjahr in dem Ort, der heute zur Gemeinde Satow zählt. „Ich hatte hier eine schöne Kindheit und bin nie für lange Zeit fortgegangen“, sagt sie im Interview Anfang 2019.

Gutshaus bei einer Radtour entdeckt

Oder Edda und Dieter Schütte, die das Gutshaus in Groß Siemen saniert haben. Das Gut Groß Siemen war einst eine Ritterburg. 2001 war das Anwesen heruntergekommen, der Park zugewuchert. Während einer Radtour hatte das Ehepaar das Gutshaus entdeckt. Jetzt veranstaltet Edda Schütte jedes Jahr Rosenfeste und lädt in den Gutspark ein.

Paula Fedke kam 1945 als 13-Jährige nach Panzow bei Neubukow und blieb. „Es ist ein schönes Fleckchen Erde, umgeben von Wald, Wiesen und Feldern, vorbei fließt der Hellbach“, sagte sie im Interview vor mehr als zwei Jahren.

Aus Familienhof wird Ferienhof

In Boldenshagen liegt der Ferienhof „Poggendiek“ der Familie Roßmann. Willi Roßmann ist hier aufgewachsen, erinnert sich an die Erntefeste, die „bei uns auch noch nach 1945 stattfanden. Da habe ich auf unserem Kornboden Säcke mit Korn gefüllt und zu Sitzgelegenheiten gemacht“, erzählte er im Frühjahr 2019. Bis 1957 blieb der Hof in Familienbesitz, ging dann an die LPG. 1991 fasst die Familie den Beschluss, den Hof zum Ferienhof umzuwandeln. Es wurde zugepackt, entsorgt, entrümpelt, saniert und neu gebaut.

Das Buch „ Dorfgeschichten vom Salzhaff bis Bad Doberan" ist nicht das erste in der Reihe. Mittlerweile sind Dorfporträts, die in den Lokalausgaben der OSTSEE-ZEITUNG erschienen sind, in vier Bänden im Hinstorff-Verlag veröffentlicht worden. Zwei erzählen Geschichten von der Insel Rügen, eines rund ums Fischland und Ribnitz-Damgarten und ein weiteres von Dörfern entlang der westlichen Ostseeküste.

Auf 141 Seiten finden sich in dem Buch Geschichten von Naturschützern, Künstlern, Handwerkern, Bauern, Ferienhausbetreibern und Gutshausbesitzern. Kuno Gudjons ist Gastronom in Russow. Er betreibt die Bauernstube im Ort und organisiert Oldtimer- und Sommerfeste. Einen Beruf in der Gastronomie haben weder er noch seine Frau Roswitha gelernt. „Ich bin von Beruf Maurer, war Baumaschinist und später Sicherheitsinspektor in der LPG Tierproduktion in Neubukow. Meine Frau hat bis zur Wende als Hauptbuchhalterin gearbeitet“, erzählte er. Seit vielen Jahren schraubt, hämmert, bohrt und schweißt Kuno Gudjons an Oldtimern. Seit Jahren organisiert er ein Oldtimertreffen im Dorf.

Gastwirt Kuno Gudjons vor der Russower Bauernstube, die er gemeinsam mit seiner Frau seit über 30 Jahren betreibt. Quelle: Werner Geske

Die Chronistin von Bastorf

In Bastorf ist Jana Reiß viel mit ihrer Kamera unterwegs. Mit elf Jahren hat sie ihren ersten Fotoapparat geschenkt bekommen. Schon seit Jahren hält sie die Menschen und Geschehnisse ihres Heimatortes im Bild fest: egal ob Familienfeiern, Dorf- oder Richtfeste. Besonders gern lichtet sie die Kameraden der freiwilligen Feuerwehr ab, deren Mitglied sie ist. Seit 1996 führt sie die Chronik der Wehr weiter. Auf ihrer Fotopirsch zieht es sie auch immer wieder zum Bastorfer Leuchtturm. „Es ist, als seien wir mit einem Gummiband verbunden. Egal, wo ich in der Welt bin, es zieht mich immer wieder zu ihm zurück“, erzählte sie im Sommer 2018.

Jana Reiß ist in Bastorf mit ihrer Kamera unterwegs und hält Richtfeste, Dorffeste und anderes im Bild fest. Quelle: privat

Die Dorfporträts erzählen von Menschen, die das Leben vor Ort prägen. Von jenen, die als Flüchtlinge nach Mecklenburg kamen und blieben, bis zu den Ureinwohnern, die oft über viele Generationen auf einem Hof lebten und leben. Sie erzählen von einer jungen Mutter, die Reitturniere organisiert, einem Ehepaar, das Wildkräuter zu Säften verarbeitet, und einer Bürgermeisterin, die fast 30 Jahr ihr Amt bekleidete. Es geht um Um- und Aufbrüche, um Enttäuschungen und verwirklichte Träume, über Unruhe und Entschleunigung.

Von Anja Levien