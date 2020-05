Kühlungsborn

Die Palette der Publikationen über das Ostseebad Kühlungsborn, über seine Geschichte, seine Bewohner und Gäste ist jetzt um eine lesenswerte wie unterhaltsame Lektüre reicher. Gerade erschienen sind die „Kühlungsborner Geschichten“, gesammelt und aufgeschrieben von Dr. Jürgen Jahncke.

Der pensionierte Pädagoge hat schon eine ganze Reihe von Büchern über das Ostseebad und seine Umgebung verfasst. Mit dem neuen, 176 Seiten umfassenden Sammelwerk im Taschenbuchformat hat er mit Unterstützung des Vereins „Heimatfreunde Kühlungsborn e. V.“ und der Agentur Meusel ein lange gehegtes Vorhaben zum Abschluss gebracht.

Über viele Jahre gesammelt

„Ich habe die Geschichten, die sich laut den Berichten der Zeitzeugen auch alle genauso zugetragen haben sollen, über viele Jahre gesammelt. Die geschilderten Episoden und Ereignisse gestatten dem Leser einen Einblick in verschiedene Abschnitte Kühlungsborner Geschichte“, sagt der Autor und verweist darauf, dass die Zeitspanne des Aufgeschriebenen von der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg bis in die jüngere Geschichte reicht. Dass er mit den Kapiteln an der Stadtgrenze des Ostseebades nicht halt gemacht hat, sondern sich in dem Buch auch Erzählungen befinden, die in anderen Orten der Region spielen, ist aus Sicht des Autors kein Makel, sondern eine bereichernde Ergänzung. Es passe dazu, weil Kühlungsborn immer auch im Kontext mit der Region zu sehen sei.

Es sind vor allem die Menschen in den Erzählungen, die die Historie des Ostseebades und der Umgebung wieder ein Stück erlebbar machen. Mal amüsant, mal nachdenklich stimmend oder gar unter die Haut gehend sind die Episoden, die von oft bekannten Kühlungsborner Originalen, von Fischern, Handwerkern und Kaufleuten handeln. Übernommen wurden außerdem Berichte in Wort und Bild aus Zeitungen wie dem „Ostsee-Boten“ oder dem „Rostocker Anzeiger“. Vom Kühlungsborner Original Müller Otto Haacker wurden einige Episoden und ein eigenes Gedicht über die Brunshauptener Mühle in die Sammlung aufgenommen.

Wie man echter Kühlungsborner wird

Besondere Eigenheiten, die den Mecklenburgern oft nachgesagt werden, treten in vielen Erzählungen ebenfalls zutage. Eine gewisse Sturheit und Reserviertheit gegenüber Fremden gehört dazu. So wird erzählt, wie eine aus Berlin zugezogene Pensionswirtin lange Zeit von Einheimischen ignoriert wurde und wie sie sich erfolgreich dagegen wehrte. Der Leser erfährt auch, was zu tun ist, wenn man als Zugereister als „echter Kühlungsborner“ gelten will oder wie die Kellerbar „ Nasser Sack“ im Hotel Schweriner Hof zu ihrem Namen kam.

Lustige Streiche, die Rundfunkmechanikermeister Fritz Spellig anderen gespielt hat, sind wohl dem Mecklenburger Schalk geschuldet, den schon Heimatdichter wie Fritz Reuter und Rudolf Tarnow beschrieben haben. Diesen besonderen Humor besaß gewiss auch der Pepelower Fischer Gustav Lange, der zu DDR-Zeiten auch mal frisch gefangenen Fisch bei Urlaubern auf dem Campingplatz gegen Zigaretten eintauschte, wenn er selbst gerade kein Bargeld in der Tasche hatte. Wie es einem Fischhändler in den 1930er Jahren erging, der für seine Ware lautstark mit dem Slogan „Fette Hering, so fett wie Hermann Göring!“ warb, wird auch erzählt.

Nicht nur regional bedeutsam

Die von Heimatautor Dr. Jürgen Jahncke veröffentlichten „Kühlungsborner Geschichten“ sind unabhängig davon, ob ihr Inhalt traurig, amüsant oder nachrichtlich interessant ist, allemal lesenswert und sie machen die meisten Menschen, von denen sie handeln, liebenswert. „Vergangenes wird lebendig, Erinnerungen werden wach. Die Geschichten fordern aber auch dazu auf, die Erinnerungen zu bewahren, Lehren zu ziehen“, sagt der Autor und findet deshalb, dass das Buch nicht nur regional bedeutsam sei und Einheimischen gefallen werde, sondern sicher auch als Lektüre für Gäste gut geeignet sei, die ihren Urlaubsort und den Mecklenburger Menschenschlag besser kennenlernen wollen.

Erhältlich ist das Buch „Kühlungsborner Geschichten“ für 12,50 Euro im Direktverkauf in der Strandbuchhandlung Neumeister in der Strandstraße, in der Touristinformation sowie in der Heimatstube „Haus Rolle“ (beides Ostseeallee).

