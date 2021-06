Heiligendamm

Mit einem ganz besonderen Fahrrad ist Dennis Engler seit Kurzem in Heiligendamm unterwegs. Der 31-jährige Hohenfelder verkauft Eis. Der Clou: Dieses Fahrrad kann man mieten.

„Eis natürlich lecker“ steht auf dem Lastenfahrrad. Vanille, Schoko und Erdbeere hat Engler im Sortiment, aber auch ungewöhnliche Geschmacksrichtungen wie Ananas-Basilikum, Mojito oder schwarzes Eis mit Vanille und Kirschgeschmack. Die Idee fürs Eisfahrrad kam ihm im Italienurlaub. Dort habe er ein Eisfahrrad gesehen und wollte dies in der Region rund um dem Ostseestrand auch anbieten. „Mit meinem Onkel haben wir zusammen die Idee weiterentwickelt“, erzählt Engler. „Wir kommen von der Ostseeküste, und da isst man gern Eis und Fischbrötchen, wobei ich das Eis dem Fisch vorziehe“, sagt er und lacht.

Wegen Corona-Pandemie am Strand

Bevor er sich mit „Lecker und Löffler“ selbstständig gemacht hat, studierte er BWL und arbeitete fünf Jahre in Berlin in einem Vertrieb in der Immobilienbranche. Er wollte aber etwas für sich machen, etwas was ihn erfüllt, schildert er. „Wir essen gern Eis in der Familie, dann das Eisfahrrad in Italien, das passte einfach“, sagt Dennis Engler. Die Arbeit mit freundlichen Menschen, die heiß auf Eis sind, mache ihm großen Spaß.

Dass das Fahrrad gerade auf der Promenade in Heiligendamm unterwegs ist, liegt an der Corona-Pandemie. Eigentlich hat der Hohenfelder Events im Fokus. Er wolle das Eisfahrrad für Firmenveranstaltungen, Marketingkampagnen, privaten Veranstaltungen wie Hochzeiten oder Gartenpartys und vieles mehr anbieten. Dafür könne das Fahrrad, das Angebot der Eissorten und die Eisbecher nach Wunsch befüllt, gestaltet und gebrandet werden.

Weitere Standplätze in Planung

In diesem Sommer ist das Eisfahrrad erst einmal in Heiligendamm unterwegs. Weitere Standplätze, wie zum Beispiel am Strand von Börgerende, seien noch in der Planung, ist Dennis Engler optimistisch. Mit den Standplätzen wolle er hauptsächlich regional bleiben, denn die Firma sei in der Region beheimatet, macht der gebürtige Kühlungsborner deutlich. Deshalb arbeite er auch für die Eisproduktion mit regionalen Eismanufakturen zusammen. Hier liege der besondere Wert in der handwerklichen und natürlichen Herstellung des Speiseeises: „Wir können auch spezielle Eissorten herstellen – möchte der Kunde auf seiner Veranstaltung zum Beispiel Ananas mit Himbeere gemischt anbieten, machen wir das.“

Neben der Regionalität sei die Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema. So seien die Eisbecher und Löffel kompostierbar, dazu bestehe das Eisfahrrad aus Materialien, die komplett recycelt werden könnten. Ebenso laufe das Fahrrad umweltfreundlich und autark, betont Dennis Engler: „Es benötig keinen externen Strom und ist mit Akkus ausgestattet, die sich mit Solarmodulen selbst wieder aufladen.“

Weitere Informationen zum Eisfahrrad und Eventbuchung auf: www.leckerundloeffler.de

Von Yvonne Krüger