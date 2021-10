Kröpelin

Eine goldene Schallplatte der DDR-Rockband City gehört ab sofort zu den neuen Exponaten, die das Ostrockmuseum in Kröpelin ausstellen kann. „Wir müssen einen sicheren und guten Platz finden, dann kann sie jeder Besucher sehen“, sagte der Kurator des Ostrockmuseums Rüdiger Kropp. Im Museum im oberen Stockwerk der Hauptstraße fünf in Kröpelin ist im Empfangsraum, dem Plattenladen, der Klassiker der DDR-Band „Am Fenster“ zu hören. „Hier wird nichts dem Zufall überlassen“, kommentiert Museumskurator Reinhardt Dankert.

Das Ostrockmuseum in Kröpelin kann zukünftig eine goldene Schallplatte der Band City ausstellen. Quelle: Lisa Walter

Die goldene Schallplatte haben Peter Thinius, Inge Dittmann und Klaus Schnabel-Koeplin als Überraschung mitgebracht und übergaben sie dem Museum. Alle drei waren Mitglieder im Berliner Verein Sechzig-Vierzig, der es sich nach der Wende zur Aufgabe gemacht hat, Gegenstände zur Musik aus der DDR zu sammeln. „Wir haben den Verein in diesem Jahr aufgelöst. Denn unser Ziel, dass wir mal ein Museum haben wollen, wurde durch das Ostrockmuseum in Kröpelin erreicht“, sagte der ehemalige Vereinsvorsitzende Thinius.

Über 200 000 Tonträger verkauft

„Sag mal Peter, war das nicht in Griechenland, wo City die goldene Schallplatte bekommen hat?“, fragte Inge Dittmann ihren ehemaligen Vereinskollegen. „Ja, genau“, antwortet dieser. „Das war das allererste Mal, dass eine Ost-Band ausgezeichnet wurde“, erklärte Dittmann. Über 200 000 Exemplare wurden damals in Griechenland verkauft, erläuterte Thinius.

Kurator des Ostrockmuseums in Kröpelin, Rüdiger Kropp, Ehrenkurator Peter Thinius und Volker Schnabel-Koeplin betrachten Altes und Neues im Museum. Quelle: Lisa Walter

„Am Fenster“ wurde 1974 von City komponiert. Und 1977 auf Schallplatte veröffentlicht. Wann genau die erste goldene Schallplatte verliehen wurde, ist jedoch unklar, da es verschiedene Angaben dazu gibt. Der Text des Liedes ist ein Gedicht der Leipziger Schriftstellerin Hildegard Maria Rauchfuß, welches im 1970 veröffentlichten Gedichtband „Versuch es mit der kleinen Liebe“ erschien.

Platz im Museum wird immer knapper

Wo genau die goldene Schallplatte hin soll, ist derzeit noch unklar. Denn in dem Museum ist nicht mehr viel Platz und auch weitere Gegenstände warten auf ihren Einzug. In der Schule der Stadt konnten die Kuratoren gemeinsam mit dem Hausmeister einen Raum finden, in dem sie aktuelle Exponate, wie Lautsprecher und Verstärker, zeitweise einlagern könnten, erzählte Kropp. Dann sei beispielsweise Platz für die Original-Hammondorgel der Klosterbrüder aus Magdeburg, die ebenfalls demnächst im Ostrockmuseum ausgestellt werden soll.

Die goldene Schallplatte war nicht die einzige Überraschung, die bei dem Besuch der Berliner im Ostrockmuseum auf der Tagesordnung stand. Peter Thinius wurde von den Kuratoren des Ostrockmuseums und der Stadt Kröpelin zum Ehrenkurator ernannt.

Die Geige von Peter „Pjotr“ Kschentz ist im Ostrockmuseum ausgestellt, er spielte verschiedene Instrumente in der Klaus Renft Combo. Quelle: Lisa Walter

Der Verein von Peter Thinius sei die Ursache für das Ostrockmuseum in Kröpelin, erklärt Reinhard Dankert. „Er hat uns fast alle Materialien im Museum als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt.“ Zu Beginn habe der Verein nach Exponaten gesucht und wurde bei dem Berliner und seinen Mitstreitern fündig. „Die hatten schon eine ziemlich gute Sammlung, samt Material und in Teilen schon digitalisiert.“ Sie selbst konnten keine Räumlichkeiten für eine Ausstellung finden, da die Preise in Berlin einfach zu hoch waren. Die Kooperation mit Kröpelin war daher für beide ein Glücksfall.

Ehrung für die Unterstützung aus Berlin

Die ganze Arbeit für die Ausstellung sei von dem Verein Sechzig-Vierzig gemacht worden, erklärte Dankert. „Trotz des Abstands nach Berlin kommt Peter mindestens einmal jährlich nach Kröpelin und hält sich auf dem Laufenden“, erzählte Kropp. Es sei mit den Jahren auch eine gute Beziehung entstanden. Nun hatte er die Idee, diesen Menschen und seine Arbeit zu würdigen. „Es ist eine Wertschätzung gegenüber dem Verein und gegenüber der Person. Das macht ja nicht jeder.“ Viele Hürden hätten alle Beteiligten nehmen müssen, bevor das Museum entstand. „Wir mussten durchhalten und natürlich musste Sechzig-Vierzig durchhalten, ob das nun was wird in Kröpelin oder nicht.“

Im Ostrockmuseum gibt es viele interessante Exponate – auch zu City, wie dieses Fan-T-Shirt. Quelle: Lisa Walter

Insbesondere die Zeitleiste der Bands, die ebenfalls vom Verein Sechzig-Vierzig stammt, habe dem Ostrockmuseum Kröpelin sehr geholfen. „Die Hauptarbeit und die Sisyphusarbeit haben die Mitglieder des Berliner Vereins gemacht“, sagte Dankert.

Seitdem das Ostrockmuseum geöffnet ist, merken die Macher Veränderungen in den Besucherzahlen im Haus, in dem sich auch das Stadtmuseum befinden. „Wir haben so circa 600 bis 1000 Besucher mehr im Jahr. Das ist für die Verhältnisse in Kröpelin schon viel“, schätzte Dankert ein. „Ich denke, es wird jetzt mehr. Es spricht sich rum und die Leute reisen gezielt an“, sagte Kropp. Zudem kämen immer mal wieder Schenkungen im Haus an, denn viele Menschen wollen die Erinnerungen an die Musik des Ostens wahren.

