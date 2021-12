Neues Geschäft für Stoffe und Nähzubehör in Satow

Satow

Ein Paradies hat sich in Satow aufgetan. Eines für Näherinnen, Stoffliebhaberinnen, Bastelfreunde und Patchworkfans. „Nordliebe-Stoffe“ ist der Titel für den neuen Hallen Store, der sich seit September hinter der Avia-Tankstelle befindet, an der Fritz-Reuter-Straße. „Direkt an der rechten Seite vor dem Eingang befinden sich Parkplätze“, lässt die Inhaberin Carmen Bruhn wissen. Die 43-Jährige trifft mit ihrem Laden den Nerv vieler Hobbyschneider- und Bastlerinnen. Denn normalerweise müssten sie dafür nach Rostock oder Wismar fahren.

Kinderkleidung war das Erste, was sie nähte

Die gebürtige Rostockerin lebt mit ihrem Lebensgefährten seit ein paar Jahren in Gerdshagen, nahe Satow. Ihr Sohn ist bereits 20. Doch er war ursprünglich der Grund für Carmen Bruhn, mit dem Nähen zu beginnen. „Viele Mütter nähen. So kam auch ich dazu. Für ihn habe ich Kinderkleidung genäht“, sagt die Einzelhandelskauffrau.

Schon lange als Selbstständige unterwegs

2003 machte sie sich selbstständig, mit einem Second-Hand-Laden. Später kam parallel ein Handmade-Geschäft hinzu. Als sie mit dem Nähen begann, reifte auch immer mehr der Entschluss, ein Onlinegeschäft daraus zu machen. Gerade noch rechtzeitig 2019, bevor durch Lockdowns 2020 alles schließen musste. Mit ihrem Lebensgefährten vertreibt sie auch handgearbeitete Geburtskissen, die sie selbst anfertigt.

Neben der BGH in Satow, wo die Ware abgeholt werden konnte, wurde der Platz mit knapp 60 Quadratmetern jedoch zu klein. „Damals wollten plötzlich alle ihre Masken selbst nähen und auch sonst war das Interesse groß.“ So begab sie sich auf die Suche nach einer größeren Räumlichkeit und fand diese hinter der Tankstelle, dort wo früher ein Autoteilehandel seinen Platz hatte. „Das ist etwas versteckt, aber wer die Tankstelle rauffährt sieht unsere Banner, welchen wir noch diese Woche aufhängen.“ Denn so einfach ist es leider nicht, ein Hinweisschild an der Straße genehmigt zu bekommen.

Kunden wollten Stoffe auch live anfassen

Ein wenig Farbe und neue Regale machten den einstigen Lagerraum etwas gemütlicher. „Online, das war nicht so persönlich, ich hatte ja keinen echten Kundenkontakt“, sagt sie. „Aber immer wieder fragten Kunden nach, weil sie die Stoffe vor einem Kauf einmal anfassen wollten.“ Nicht alles kann nur durch Erklärungen und Fotos wiedergegeben werden. Eine erfahrene Schneiderin merkt sofort beim ersten Griff, ob das ein Stoff für ihr Vorhaben ist.

Welt der Stoffe und des Zubehörs auf 300 Quadratmetern

Wer vor der unscheinbaren Eingangstür im Industriebereich steht, ahnt noch nicht, was für eine bunte Welt sich dahinter und auf 300 Quadratmetern verbirgt. Der Blick fällt auf Regale über Regale mit Stoffen verschiedenster Materialien. Das Herz geht dabei wohl bei einer Schneiderin auf, die dort auch alle Nähutensilien findet, die weiterhin benötigt werden.

Nähgarne in allen Regenbogenfarben, auch für Overlook-Nähmaschinen, Bänder, Nähnadeln, sowie Zubehör verschiedenster Art wie Knöpfe. „Ich habe versucht, mein Angebot so breit, wie es geht, aufzustellen und habe mich dabei an die Kundenwünsche orientiert“, sagt sie. Für weitere Hinweise bleibt sie offen.

Jersey am meisten gefragt

Zurzeit gehen weihnachtliche Muster gut. Der Renner ist und bleibt allerdings Jersey, der sich auch für Kinderkleidung eignet. Das Angebot wandelt sich gemäß den Jahreszeiten. So sind jetzt erdige Farben gefragt. „Außerdem geht der Trend zu 80er-Jahre-Mustern. „Neu sind die Damenstoffe wie für Kostüme, Kleider, Blusen“, lässt sie wissen.

„Und ich kann Tipps geben, wo Nähmaschinen repariert werden können. Ich kann das leider nicht selbst vornehmen. Aber ich kenne gute Werkstätten.“

Material stammt auch aus Holland

Ihre Stoffe – um die 1500 hat sie vorrätig – stammen unter anderen aus Holland. „Mit den anderen Sortimenten komme ich weit über 3000 Artikel, die ich anbieten kann“, sagt Carmen Bruhn. Ihr langjähriger Lebenspartner ist im Außenhandel tätig und einer von denen, der sie mit Stoffen beliefert. „Vieles, was ich hier anbiete, habe ich gar nicht im Onlineshop“, sagt sie. In ihrer Freizeit malt Carmen Bruhn gern und bleibt damit ihrer Kreativität treu.

Geöffnet ist Dienstag, Mittwoch und Freitag von 10 bis 16 Uhr. Donnerstag von 14 bis 18 Uhr und Samstag von 10 bis 14 Uhr.

