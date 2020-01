Neues Haus für Radegaster Wehr

Radegast

Die freiwillige Feuerwehr im Satower Ortsteil Radegast bekommt ein neues Gerätehaus. „Das alte Gebäude hat laut Feuer-Unfallkasse die DIN-Norm nicht mehr erfüllt“, sagt Satows Bauhof-Leiter Marco Schultz. „Wir müssen hier jetzt handeln.“ Nach einer von der Gemeinde in Auftrag gegebenen Machbarkeitsstudie kamen drei Möglichkeiten in Frage: Umbau des aktuellen Gebäudes, eine Erweiterung – oder ein kompletter Neubau. „Wir haben das geprüft und uns letztlich für einen Abriss der Halle und Neubau entschieden“, sagt Bürgermeister Matthias Drese ( SPD). „Mit den Planungen sind wir schon gut vorangekommen – jetzt müssen wir die Finanzierung klären und mögliche Fördermittel einwerben.“

„Das neue Gerätehaus sollte nicht nur ein Ort für die Feuerwehr sein – sondern zu einem kleinen Dorf-Mittelpunkt für alle Radegaster werden.“ Roland Schwichtenberg, Wehrführer Feuerwehr Radegast Quelle: Lutz Werner

Für Roland Schwichtenberg eine gute Nachricht: „Wir haben hier das älteste Gerätehaus weit und breit“, sagt Radegasts Wehrführer. „Dabei war das eigentlich schon immer ein Provisorium.“ In den 1960er-Jahren genutzt von der Konsum-Genossenschaft, war das Gebäude später eine Getreidehalle. „1982/83 haben wir das Haus mit eigenen Kräften umgebaut, die Gemeinde hat Trockenbau-Wände eingezogen“, erinnert sich Schwichtenberg. „Danach konnte die Feuerwehr einen Teil des Gebäudes für ihre Zwecke nutzen.“

Zu wenig Platz für Versammlungenund Veranstaltungen

Doch längst reicht der Platz für die Kameraden nicht mehr aus. „Wir haben mittlerweile 20 Aktive, elf Mitglieder zählt die Jugendwehr, vier die Ehrenabteilung“, macht Roland Schwichtenberg deutlich. „Die wollen samt Ausrüstung auch vernünftig untergebracht sein.“ Aktuell fühle man sich bei Versammlungen und Veranstaltungen wie Sardinen – „so eng sitzen wir beieinander“. Zu zehn Einsätzen rückte die Radegaster Feuerwehr im vergangenen Jahr aus – mit dabei Pkw-Brände auf der Autobahn, Baumhindernisse oder ein Radladerbrand. „Die Ackerbrände haben sich bei uns trotz der Trockenheit in Grenzen gehalten“, sagt Schwichtenberg. „Da haben wir Glück gehabt.“

Sollte der Neubau tatsächlich wie angekündigt realisiert werden, ist dem Wehrführer noch ein Aspekt wichtig: „Das neue Gerätehaus sollte nicht nur ein Ort für die Feuerwehr sein – sondern zu einem kleinen Dorf-Mittelpunkt für alle Radegaster werden.“ Ähnlich wie in den Ortsteilen Heiligenhagen, Hanstorf und Bölkow könnten hier künftig etwa Weihnachts- oder Frauentagsfeiern stattfinden, ebenso hätte der Förderverein im neuen Gebäude seinen Platz.

Grundschutz für Gemeinde steht an erster Stelle

Daneben besteht auch in anderen Satower Ortswehren Handlungsbedarf. „Wir haben jetzt Fördermittel-Anträge für ein neues Einsatzfahrzeug in Hanstorf gestellt“, sagt Bauhof-Chef Marco Schultz. „Das aktuelle Auto ist Baujahr 1973.“ Insgesamt gehe es mit Blick auf den im vergangenen Jahr erarbeiteten Brandschutzbedarfsplan darum, den Grundschutz für die Gemeinde Satow sicherzustellen. Avisierte Investitionssumme: etwa 3,6 Millionen Euro.

Dazu gehöre auch eine gesicherte Löschwasser-Versorgung, erklärt Schultz: „Eine Maßnahme wäre der Bau zusätzlicher Hydranten – wir sind hier gerade in Gesprächen mit dem Zweckverband.“ Darüber hinaus sollen in Abstimmung mit dem Umweltamt nach und nach die geeigneten Teiche in den Ortschaften hergerichtet werden – „um zumindest für die erste Einsatzstunde ausreichend Wasser zur Verfügung zu haben“, so Schultz.

In dem Zusammenhang auch entscheidend: Die entsprechenden Teiche müssen ganzjährig und auch bei Frost nutzbar sein. „Und in den Bereichen Heiligenhagen, Groß Bölkow oder Reinshagen gibt es einen Ausbaubedarf.“ Insgesamt müssten in der Gemeinde Satow 35 Teiche mit einer Mindestgröße von 1000 Kubikmetern ertüchtigt oder neu beschafft werden: „Dabei ist auch die Entschlammung ein Thema.“

