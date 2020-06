Neues Konzept: So schön soll der Kamp in Bad Doberan künftig leuchten

Bad Doberan

Wasserspiel, kleines Karussell, eine begrünte Spitze im Süden, möglichst viele Fahrradständer in der Nähe der Eingangsbereiche, fest installierte und flexible Bänke, neue Spielgeräte: So könnte der umgestaltete Kamp im Herzen Bad Doberans künftig aussehen. Wesentlicher Bestandteil der geplanten Umgestaltung des zentralen Platzes: ein neues Beleuchtungskonzept. „Ein wichtiger Aspekt hierbei ist, dass der Kamp am Abend nicht als großes dunkles Loch wahrgenommen wird“, erklärt Prof. Dr. Thomas Römhild, der das Konzept ausgearbeitet hat. „Ziel ist es, keine beleuchtete Schneise zu ziehen, sondern den Platz mit einzelnen Lichtpunkten erlebbar zu machen.“

„Ein wichtiger Aspekt ist, dass der Kamp am Abend nicht als großes dunkles Loch wahrgenommen wird.“ Architekt Prof. Dr. Thomas Römhild Quelle: Anja Levien

Der abendliche Kamp werde wie am Tag durch die umgebende Bebauung optisch begrenzt wahrgenommen, meint der Architekt und Leiter des internationalen Masterstudiengangs Architectural Lighting und Design Management an der Hochschule Wismar: „Orientierungspunkte sind die Pavillons, der Bereich zwischen den Pavillons mit dem Wasserspiel, die Bereiche links und rechts des Weißen Pavillons in Erinnerung an die ehemaligen Anbauten sowie der Spiele-Bereich mit dem Melker-Denkmal.“

Lindenallee wird als besonderes Element entwickelt

Als besonderes Element soll der Bereich der Lindenallee entwickelt werden: „Der schiebt sich leicht in den Kamp hinein und bildet einen wunderschönen Grünraum.“ Durch diese beleuchteten Elemente bleibe der Kamp in seiner Grundstruktur als dreieckiger Park mit dem durch die Pavillons gebildeten Schwerpunkt als attraktiver Bereich auch am Abend erlebbar, ist der Lichtdesigner überzeugt.

Im Fall des Kamps, der nicht sehr groß und von Straßen umgeben ist, sei davon auszugehen, dass die nächtliche Nutzung auf dem jetzigen niedrigen Niveau bleiben und sich nicht wesentlich steigern werde, so Römhild. Fahrradverkehr im Sinne eines Fahrradweges sei nicht vorgesehen: „Gemeinsam mit den Landschaftsarchitekten wurde deshalb festgelegt, dass nur die Querung von der August-Bebel-Straße zur Straße Am Kamp durchgängig beleuchtet werden soll.“ Hier werde eine mittlere Beleuchtungsstärke von 2 Lux angestrebt – „wobei die Vorgabe sich der Einbindung in die Gestaltung unterordnen soll“.

Leuchten an der Querung werden unter Bänken „versteckt“

Weil freistehende Leuchten in diesem Bereich stören würde, kämen im zentralen Bereich des Platzes nur Leuchten zum Einsatz, die unter den Bänken „versteckt“ werden können, erklärt Römhild: „Dadurch bleibt der Blick auf die Rasenflächen ungestört und der Landschaftsraum bleibt erlebbar.“ Nachteil: „Die Lichtverteilung ist nicht optimal und die fehlende vertikale Beleuchtung erschwert die Gesichtserkennung – aber durch die helleren Zonen in den Eingängen und durch die Pavillons wird dieser Nachteil ausgeglichen.“

Konzept: Mit gezielt gesetzten Leuchtpunkten soll der Kamp in seiner Grundstruktur als dreieckiger Park auch am Abend erlebbar sein. Quelle: Thomas Römhild

Dabei stehe die Lichtplanung am Kamp in engem Zusammenhang mit den Planungen für die Beleuchtungsanlagen in den angrenzenden Straßen Am Kamp, Kleiner Kamp, Alexandrinenstraße, August-Bebel-Straße und Severinstraße, erklärt Thomas Römhild: „Am Abend wie am Tag sind die umliegenden Straßen aktiv genutzte Bereiche, die von sehr unterschiedlichen und für die Geschichte der Stadt Bad Doberan wichtigen Gebäuden geprägt sind – diese Straßen werden im Rahmen einer schrittweisen Umgestaltung auch neu beleuchtet.“

Augen können sich an abnehmende Beleuchtung gewöhnen

Läuft weiter alles nach Plan, wollen wir Anfang 2021 mit der Umgestaltung des Kamps starten.“ Norbert Sass, Leiter im Amt für Stadtentwicklung Quelle: Lennart Plottke

„Durch bewusst geplante Übergänge von den hellen Straßenräumen in die dunkleren Bereiche des Kamps werden sogenannte Adaptationszonen geschaffen, die es den Augen ermöglichen, sich an die abnehmende Beleuchtung anzupassen“, sagt Römhild. „Dadurch wird das Gefühl vermieden, einen dunklen Bereich betreten zu müssen, und die Eingänge zum Kamp wirken einladend.“ Umgekehrt würden diese Zonen den Blick in die hellen Bereiche der Straßen leiten und so die Orientierung erleichtern.

„Das Beleuchtungskonzept ist Bestandteil der Ausschreibungen, die der Planer möglichst Anfang August herausgeben will“, erklärt Norbert Sass, Leiter im Amt für Stadtentwicklung und Umwelt. „Im Moment befinden wir uns hier in finalen Abstimmungen zwischen Planungsbüro, Stadt und Denkmalbehörde.“ Ziel sei es, Ende dieses Jahres die entsprechenden Aufträge zu vergeben, so Sass: „Läuft weiter alles nach Plan, wollen wir Anfang 2021 mit der Umgestaltung des Kamps starten.“

