Der Kreisverkehr an der Nienhäger Chaussee Richtung Rethwisch in Bad Doberan hat jetzt einen neuen Hingucker. Auf dem Kreisel steht ein Metallkunstwerk, das Münster, Molli, Pavillon und das Stadtwappen von Bad Doberan zeigt. Das hat die Metallbau Ott GmbH entworfen, die die Umgestaltung zusammen mit Galabau Rostock gesponsert hat und den Kreisverkehr künftig pflegen wird.

„Ich bin viel in Europa unterwegs und sehe gestaltete Kreisverkehre“, erzählt Henryk Ott, der mit Julian Jakubzyk die Geschäftsleitung von Metallbau Ott inne hat. „Es habe mich gestört, dass der an der Nienhäger Chaussee hier so unschön aussieht.“

Daher hat er sich mit der Stadt als Eigentümerin des Kreisverkehrs und dem Straßenbauamt Stralsund als zuständige Verkehrsbehörde in Verbindung gesetzt. Eigentlich wollte er größer bauen und den Molli rumfahren lassen, erinnert er sich. Aber das sei nicht genehmigt worden. „Das hier ist jetzt der Kompromiss.“ Dieser gefällt den Autofahrern. „Sie haben immer wieder den Daumen gehoben, als wir ihn gestaltet haben“, sagt Ott.

Strandhafer kommt noch

„Der Kreisel wird noch mit Strandhafer bepflanzt“, sagt Julian Jakubzyk. Neben dem Metallkunstwerk sind jeweils zwei Flächen mit Steinen und zwei mit Kunstrasen ausgelegt. Die Sponsoren haben sich gegen Naturrasen entschieden, weil der sehr pflegeaufwendig sei. Das sei im Kreisverkehr nicht leistbar, so Ott. „Wir sind bestrebt, dass er immer gut aussieht“, versichert Julian Jakubzyk.

Die Grünfläche soll zudem genutzt werden, um sie themenbezogen zu gestalten. Die Idee: Ein Schild, das schöne Weihnachten oder schöne Ostern wünscht – je nach Anlass. „So werden wir mit den Bürgern kommunizieren.“

Knapp drei Wochen haben die Arbeiten an dem Metallkunstwerk gedauert. Am Computer wurde es entworfen, dann hat eine Maschine Molli, Münster und Co. aus dem Metall geschnitten. „Da haben wir bis zu zehn Entwürfe gebraucht“, sagt Jakubzyk.

Bürgermeister Jochen Arenz freut sich über das Engagement. „Im Ostseewohnpark haben wir zwei Kreisel mit Wildblumen gestaltet“, sagt er. „Wir wollen gerne auch noch den an der Rennbahn herrichten.“

