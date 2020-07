Neues Service-Center für Heiligendamm: Weiterbau ist gesichert

Bad Doberan

Im langwierigen Konflikt um ein stadteigenes Grundstück am neuen Service-Center in Heiligendamm gibt es jetzt offenbar eine Lösung. „Wir verkaufen in einem ersten Schritt an Investor Klaus König lediglich eine 20 Quadratmeter große Fläche“, erklärt Doberans Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos). „Damit ist der geplante Bau des zweiten Gebäudes möglich.“ Denn genau diese 20 Quadratmeter hätten gefehlt, um den Komplex an der Seedeichstraße baulich in einer geraden Linie fortführen zu können, so Arenz: „Das ist ein sehr positiver Kompromiss – damit dürften alle Seiten zufrieden sein.“

Ursprünglich wollte Klaus König von der Stadt ein rund 200 Quadratmeter großes Grundstück erwerben. Der Investor braucht diese Fläche, auf der sich aktuell Parkplätze befinden und die außerhalb des Bebauungsplans liegt, für öffentliche Zugänge zu beiden Häusern. Doch der Ausschuss für Stadtentwicklung und auch die Stadtvertretung hatten sich mit einem Verkauf lange schwergetan. Denn Königs Pläne waren den Entscheidungsträgern vor allem mit Blick auf öffentliche Nutzungen nicht konkret genug.

Der Veräußerung wollten sie nur unter einigen Auflagen zustimmen: So sollten etwa die öffentliche Zugänglichkeit und die barrierefreie Erreichbarkeit der gewerblichen Einrichtungen und der Terrasse im Kaufvertrag rechtlich abgesichert sein. Darüber hinaus sollten öffentliche Toiletten entstehen, und auch die Dachterrasse muss öffentlich nutzbar sein.

Neue Gespräche vor Ende der Bauarbeiten

„Das alles wollen wir natürlich auch weiterhin“, macht Jochen Arenz deutlich. „Denn unser gemeinsames Interesse ist nach wie vor, dass in Heiligendamm ein neues Service-Center entsteht.“ Die jetzt gefundene Lösung sehe deshalb auch vor, dass die Lage kurz vor Fertigstellung beider Gebäude neu bewertet und erneut über die Nutzung der vakanten Flächen geredet werde: „Dann wird ja deutlich, ob wie versprochen Gewerbe und Gastronomie entstanden und die öffentlichen Zugänge geregelt sind – oder ob der Investor doch nur Ferienwohnungen gebaut hat.“

Möglich geworden sei der Kompromiss nach einem Treffen in größerer Runde, erklärt Doberans Bürgermeister: „Ich hatte Vertreter aus jeder Fraktion sowie die Einzelbewerber der Stadtvertretung noch einmal zu einem gemeinsamen Gespräch eingeladen. Auch der Investor war mit dabei – insgesamt waren wir 15 Leute.“ Denn er habe sich nicht nachsagen lassen wollen, ein Verhinderer zu sein, macht Jochen Arenz deutlich: „Letztlich hat Klaus König selbst diese Variante vorgeschlagen – jetzt können wir den Kaufvertrag fertig machen.“

Grundstückspreis liegt bei 12 000 Euro

Möglich sei das „auf kurzem Weg“ auch deshalb, weil der Verkaufspreis des 20 Quadratmeter großen Grundstücks bei 12 000 Euro liege, so Arenz: „Ich kann als Bürgermeister gemäß unserer Hauptsatzung über Stadtvermögen bis zu 15 000 Euro verfügen – über größere Summen entscheidet der Hauptausschuss.“ Eine zügige Bearbeitung ist auch in Königs Interesse – denn das erste Haus steht im Rohbau, vor gut zwei Wochen wurde hier Richtfest gefeiert: „Jetzt würden wir gern mit dem zweiten Bauabschnitt beginnen.“

Im November 2019 wurde an der Seedeichstraße der Grundstein gelegt. Über der Tiefgarage sind im Erdgeschoss künftig ein Café und ein Restaurant vorgesehen, in den beiden Geschossen darüber Ferienunterkünfte sowie drei Betreiberwohnungen. Mit dem Bau eines zweiten Gebäudes sollen die Ferienwohnungen zu Hotelzimmern werden. Dazu kommen Gastronomie und Gewerbe. Beide Gebäude sollen über eine Brücke miteinander verbunden werden. Zudem ist eine Dachterrasse geplant.

Dann könnte ein jahrelanges Hickhack um das Areal an der Seedeichstraße zwischen Saisonparkplatz und Grand Hotel doch noch zu einem gütlichen Ende kommen. Denn seit 2013 plant Investor König, das Gelände touristisch zu entwickeln. Viele Entwürfe, Pläne und sogar Klagen. Später wurde schließlich im August 2017 der Bebauungsplan 25 dahingehend geändert, dass in einem nun dreigeschossigen Gebäude neben einer Strandversorgung und öffentlichen Toiletten auch Ferienwohnungen, eine Betreiberwohnung sowie eine Tiefgarage möglich sind.

