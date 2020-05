Bad Doberan

Mit Blick auf den Bau eines Service-Centers in Heiligendamm hat der Doberaner Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt auf seiner jüngsten Sitzung signalisiert, den Plänen von Investor Klaus König grundsätzlich zuzustimmen. An der Seedeichstraße sollen in zwei Bauabschnitten Gastronomie, Gewerbe und Ferienunterkünfte entstehen.

Knackpunkt ist bislang eine 200 Quadratmeter große Fläche zwischen Grundstück und Seedeichstraße, die aktuell noch der Stadt gehört und künftig mittels Terrassen für den Zugang zum Gebäudekomplex genutzt werden soll.

„Die Stadt sollte den Investor beim Wort nehmen und mit ihm einen städtebaulichen Vertrag abschließen – Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.“ Jochen Arenz, Bürgermeister Bad Doberan Quelle: Anja Levien

Der Ausschuss will dem avisierten Verkauf der Fläche erst grünes Licht geben, wenn König in einer Sondersitzung am 9. Juni konkret darstellt, wie die Terrassen und Zuwegungen tatsächlich aussehen sollen. Dabei sei ihm ein Punkt besonders wichtig, sagt jetzt Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos): „Unsere Parkplätze, die wir Klaus König verkaufen würden, sind von öffentlichem Interesse. Das von ihm geplante Service-Center ist ebenfalls von öffentlichem Interesse, so dass man dem Kaufantrag für die von ihm benötigte Fläche zustimmen könnte.“

Ferienwohnungen sollen vermieden werden

Aber nur unter der Voraussetzung, dass an diesem Standort auch tatsächlich ein Service-Center entstehe, so Arenz: „Im schlechtesten Fall könnte König nach dem Kauf unserer Fläche sofort beim Landkreis eine Nutzungsänderung beantragen und die Gewerbeflächen in Ferienwohnungen umwandeln.“ Darüber hinaus könnte der Investor die früheren Parkplätze zum möglichen Anbau von Balkonen nutzen und so die dann genehmigten Ferienwohnungen wirtschaftlich „wertvoller“ darstellen.

Deshalb sollte die Stadt den Investor „beim Wort nehmen“ und mit ihm einen städtebaulichen Vertrag abschließen, der das Service-Center auch festschreibe, schlägt Arenz vor: „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.“ So wäre nach seiner Auffassung gesichert, dass die Flächen weiter einem „öffentlichen“ Interesse dienen: „Wir sollten auch eine Rückfallklausel in den Kaufvertrag einbauen, dass die Flächen an die Stadt zurückfallen, wenn nicht innerhalb von drei Jahren das Service-Center entsteht.“

Von Lennart Plottke