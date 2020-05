Neues Spielgerät für Kita-Kinder aus Biendorf 

Biendorf

Ilvy, Emily, Ian und Mats harken den Platz vor dem neuen Holzauf auf dem Spielplatz der Kindertagesstätte „ Bienchen“ des Deutschen Roten Kreuzes Kreisverband Bad Doberan in Biendorf. Gleich wird Richtfest gefeiert. Die selbst gebastelte Krone dafür hängt schon an einem Stab neben dem Haus.

Danke vieler Sponsoren aus der Umgebung kamen 1500 Euro zusammen und konnte das Haus gekauft werden. „Wir hatten ein Häuschen, aber das war marode, die Bretter lose“, erzählt Kitaleiterin Margarete Braun. Und so habe die Firmen und Privatleute angesprochen, ob diese nicht Geld sponsern wollen. Mit Erfolg.

Die vier Kinder, die derzeit in der Notbetreuung in der Kita sind, haben das Haus stellvertretend für die sonst 46 Jungen und Mädchen, die die Einrichtung besuchen, in Beschlag genommen. „Die Tür fehlt“, sagt Ian. Dann wird, obwohl dieses Mal keine Gäste dabei sind, trotzdem ein Lied gesungen und es gibt Kekse. „Das Haus wurde vorher schon viel genutzt. Die Kinder brauchen was zum Verstecken“, sagt Margarte Braun. „Sie haben tolle Ideen fürs Haus. Da müssen Gardienen ran und Blumen fehlen. In den Vorgarten sollen Solarlampen“, zählt sie auf.

Von Anja Levien