Was soll aus der Villa Baltic in Kühlungsborn werden? Welches Nutzungskonzept kann für das denkmalgeschützte Haus greifen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich seit einem Jahr eine Arbeitsgruppe aus Stadtvertretern, Bürgermeister Rüdiger Kozian, Tourismuschef Ulrich Langer, Mitarbeiter der Denkmalschutzbehörde des Landkreises Rostock sowie der Stadtverwaltung. In einem Film erzählen die Mitwirkenden jetzt von ihrer Arbeit und berichten über den aktuellen Stand. Es ist der dritte Film über die Villa Baltic.

So kommen neben dem Eigentümer Dr. Jan Aschenbeck Stadtvertreter und Teilnehmer der Arbeitsgruppe zu Wort, die die Arbeitsweise, die Herausforderungen und Ihre Sicht auf die Dinge, verbunden mit möglichen Nutzungsideen, erläutern. „Die vergangenen Monate waren sehr arbeitsintensiv und enorm wichtig für die positive Entwicklung der Villa Baltic. Im Rahmen der Arbeitsgruppe haben wir gemeinsam wichtige Grundpfeiler setzen können, auf die wir nun aufbauen. Im nächsten Schritt werden wir die herausgearbeiteten Nutzungsideen weiter untersuchen, um Realoptionen für das zukünftige Nutzungskonzept der Villa Baltic bestimmen zu können,“ beschreibt Dr. Jan Aschenbeck die weitere Vorgehensweise.

Der Projektentwickler macht dabei auch klar, dass für die genaue Bewertung einzelner Ideen noch wichtige Grundinformationen fehlen würden. Um zum Beispiel die Nutzungsidee „Veranstaltungshalle“ untersuchen zu können, wurde das Institut für Marketing & Dienstleistungen der Universität Rostock beauftragt. Das Team wird durch eine genaue Standortanalyse und Vergleiche mit gut funktionierenden Beispielen ähnlicher Regionen herausarbeiten, ob und – wenn ja – welches Veranstaltungskonzept in Kühlungsborn funktionieren könnte.

Mit dem Blick in Richtung Zukunft hält der Projektentwickler an seinen ursprünglichen Plänen fest. „Unsere Arbeit wird natürlich auch von den aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie beeinflusst, was insbesondere die größeren Abstimmungstreffen erschwert. Allerdings sind wir guter Dinge, dass wir im Frühjahr 2021 alle Ergebnisse der Gutachten und Studien vorliegen haben, sodass wir dann im April, mit der Finalisierung des Nutzungskonzeptes einen weiteren, wichtigen Schritt zur Rettung der Villa Baltic gehen werden“, erläutert Jan Aschenbeck. Die nächsten Schritte wären dann die technische Umsetzung des Konzeptes im Rahmen des Bebauungsplanes sowie der Baustart mit anschließender Sanierungsphase. Für beide Prozesse wird eine Dauer von jeweils zwei Jahren veranschlagt.

Weitere Infos unter www.villa-baltic.de

