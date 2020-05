Neues Wohngebiet Eikboom in Bad Doberan: Wie viele Ferienwohnungen werden erlaubt?

Bad Doberan

Nächster Schritt für das neue Wohngebiet zwischen dem Gewerbegebiet Eikboom und dem Wohngebiet Parkentiner Landweg in Bad Doberan: Die Mitglieder des Bauausschusses segneten jetzt einstimmig den entsprechenden Abwägungs- und Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan 40 „Erweiterung Gewerbegebiet Eikboom“ ab. Der B-Plan sieht Gewerbeeinheiten, Wohngrundstücke, drei viergeschossige Bauten, dazu Einfamilien- und Doppelhäuser vor.

„Wir haben jetzt mit dem Landkreis Rostock eine Formulierung gefunden, wonach es in unserem neuen Gebiet maximal fünf Prozent Ferienwohnungen geben darf.“ Norbert Sass, Leiter Amt für Stadtentwicklung Quelle: Lennart Plottke

In der vorausgegangenen Diskussion stellte Bürgermeister Jochen Arenz noch einmal klar, dass es eine durchgehende Verbindung vom Parkentiner Landweg bis nach Althof nicht geben wird. Gegen diese noch im B-Plan aufgeführte Straße, die östlich an den Wohngebieten Parkentiner Landweg und Fuchsberg entlangführt, hatten Anwohner immer wieder mobil gemacht.

„Ursprünglich ist diese Verbindung Bestandteil des benachbarten Bebauungsplans 13“, erklärte Arenz. „Ich stelle mir hier aber künftig eher einen Fuß- und Radweg bis zum Fuchsberg vor.“

Ferienwohnungen bleiben möglich

Ein weiterer Diskussionspunkt: „Es leuchtet mir nicht ein, warum wir in diesem Gebiet nicht grundsätzlich den Bau von Ferienwohnungen ausschließen“, sagte Ausschuss-Mitglied Reinhard Firzlaff. „Wir haben in Bad Doberan nur noch wenig Bauland – das sollten wir nicht mit Ferienwohnungen vergeuden.“ Ein heißes Thema, meinte auch Norbert Sass, Leiter im Amt für Stadtentwicklung: „Der Bundesgesetzgeber hat aber erklärt, dass Ferienwohnungen in Wohngebieten ausnahmsweise zulässig sind.“

Das sei natürlich ein dehnbarer Begriff, so Sass: „Wir haben jetzt mit dem Landkreis Rostock eine Formulierung gefunden, wonach es in unserem neuen Gebiet maximal fünf Prozent Ferienwohnungen geben darf.“ Einerseits sei das nach seiner Auffassung bei 75 Grundstücken ein relativ kleiner Anteil, sagte der Bauamts-Chef. „Auf der anderen Seite lehrt uns die Erfahrung etwas ganz anderes: Im neuen Ostseewohnpark sind per Bebauungsplan Ferienwohnungen nicht verboten – und es gibt dort trotzdem nicht eine einzige.“

Änderungen an Bebauungsplan

Grundsätzlich halte er die Hinweise für gerechtfertigt, sagte der Ausschussvorsitzende Marcus Fourmont: „Es ist deutlich geworden, dass wir an den Bebauungsplan noch mal ranmüssen – aber das müssen wir heute für den Abwägungsbeschluss nicht diskutieren.“ Sobald der B-Plan rechtskräftig sei, werde an einer ersten Änderung gearbeitet, versprach Bürgermeister Arenz: „Das würde ich heute für die Verwaltung zusagen.“

