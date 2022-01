Neues Wohngebiet in Bad Doberan: Das sind Vorschläge für einen Namen

Bad Doberan

Die ersten Vorschläge für einen Namen für das neue Wohngebiet in Bad Doberan sind in der Redaktion eingegangen. Die OSTSEE-ZEITUNG hatte dazu aufgerufen, sich Namen für das Areal zwischen Gewerbegebiet Eikboom und Parkentiner Landweg auszudenken. Immerhin werden andere Wohngebiete der Stadt mit Namen wie Kammerhof, Buchenberg und Fuchsberg ja auch näher bestimmt.

Michael Nimtz aus Bad Doberan schlägt den Namen Buchengrund vor – bzw. plattdeutsch: Bökengrund. Der Name sei in Anlehnung an die bereits vorhandenen Gebiete Erlengrund und Wiesengrund und als Abgrenzung zum Wohngebiet Buchenberg gedacht. Als zweiten Vorschlag nennt er Buurdieck in Anlehnung an den bereits vorhandenen Scheperdieck zwischen dem Parkentiner Landweg und Althof.

Rudi Starke schlägt als Name Am Walkmüller Holz vor, so wie auch der angrenzende Wald bezeichnet werde. Steffi Nickel hat folgenden Namen im Kopf: Münster(aner)-Anewand. Martin Dostal findet, dass das Wohngebiet unter dem Namen Eikboom für die meisten gut zu finden wäre, weil sich der Name etabliert habe. Da es bei der Erschließung des Gewerbegebiets viele slawische Funde gegeben habe, wäre vielleicht auch ein slawischer Begriff ein passender Name.

Weitere Vorschläge gesucht

Über Namen für neue Wohngebiete entscheidet in der Stadt der Kulturausschuss. „Wir werden noch mal einen offiziellen Aufruf an die Stadtvertreter machen“, sagt Bürgermeister Jochen Arenz. Im April könnte im Ausschuss dann eine Entscheidung fallen.

So war zuletzt der Name Ehm-Welk-Viertel für das neue Wohngebiet zwischen Kammerhof, Dammchaussee und Randstraße entstanden. Da es unter den Namen Ostseewohnpark vermarktet wurde, hat sich das Ehm-Welk-Viertel im Sprachgebrauch noch nicht durchgesetzt. Die Straßennamen tragen allerdings Namen, die Bezug zu Ehm Welk und seinen Romanen herstellen.

Mit dem neuen Gewerbe- und Wohngebiet zwischen dem Gewerbegebiet Eikboom und dem Parkentiner Landweg, dem Bebauungsplan 40, beschäftigt sich der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt in der nächsten Sitzung. Dabei geht es darum, die geplanten Gewerbeflächen als urbanes Gebiet zu gestalten. Dadurch sollen mehr Ansiedlungen als nur Gewerbe möglich werden.

Haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, auch noch Namensvorschläge für das neue Wohngebiet, dann schreiben Sie diese gerne an bad-doberan@ostsee-zeitung.de.

Von Anja Levien