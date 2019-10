Neues Wohngebiet in Neubukow: Erschließung läuft nach Plan

Die Versorgungsleitungen für das neue Wohngebiet in Neubukow sind verlegt. Derzeit wird an Straßen und Gehwegen und die Anbindung an die Reriker Straße gearbeitet. Mitte November könnte das Areal am alten Spriehusener Landweg an die Stadt übergeben werden. Diese entwickelt hier 15 Grundstücke.