Kühlungsborn

Dass bei einem Neujahrsempfang Reden gehalten werden, gehört dazu. Langweilig wurde den Zuhörern aber nicht. Zu denen zählten neben interessierten Kühlungsbornern auch Gäste wie Landesjustizministerin Katy Hoffmeister ( CDU), die stellvertretende Landrätin Anja Kerl ( SPD) und Bürgermeister benachbarter Kommunen sowie Vertreter der Partnerstadt Grömitz. Das Programm bot einiges an Abwechslung. Dafür sorgten ganz zu Beginn schon die Mitglieder der Schützengesellschaft Kühlungsborn mit ihrem Salut. Draußen auf dem Vorplatz der Aula feuerten sie ihre lauten Musketen ab.

Laut, aber in der Tonfolge wesentlich harmonischer ging es drinnen weiter. Das Schülerorchester des Schulzentrums, besetzt mit 40 Schülerinnen und Schülern, spielte zu Beginn und zwischen den Reden und begeisterte das Publikum vom ersten Lied an. Der Höhepunkt ihres Vortrages war dann „Bohemian Rhapsody“, eine Adaption des bekannten Kulthits von Queen.

Inhaltlich gingen sowohl Bürgervorsteher Uwe Ziesig als auch Bürgermeister Rüdiger Kozian (beide parteilos) noch einmal auf das zurückliegende Jahr 2019 ein. Beide dankten all jenen, die sich in ihrer Freizeit für das Wohl der Stadt einsetzen. Besonders hervorgehoben wurden dabei die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr. Aber auch denjenigen, die sich ehrenamtlich in der Kommunalpolitik oder in Vereinen engagieren, wurde gedankt. Zur Feuerwehr erklärte Uwe Ziesig, dass die Landesregierung nicht zuletzt durch die schweren Waldbrände bei Lübtheen im Sommer 2019 erkannt habe, „dass unsere Feuerwehrkameraden die wahren Helden des Alltags sind". Ein neues Förderprogramm solle nun die Anschaffung neuer Technik erleichtern. Direkt an den Wehrführer der Kühlungsborner Wehr, Andreas Wegener, gerichtet, erklärte er: „Ich kann Dir und Deinen Kameraden versprechen, dass wir alle erforderlichen Beschlüsse fassen werden, um Euch die erforderliche Technik und Ausrüstung zur Verfügung zu stellen. Das ist unser Teil, den wir dazu beitragen können, dass die Kameradinnen und Kameraden von jedem Einsatz wohlbehalten zu ihren Familien zurückkehren." Ziesig fand in Richtung Landesbehörden aber auch kritische Worte. Bezogen auf das im vergangenen Jahr gescheiterte Projekt zum Bau eines Jüngstensegelzentrums (OZ berichtete), sagte er: „Es kann nicht sein, dass ein Projekt von einem Ministerium des Landes gefördert wird und eine andere Landesbehörde die Umsetzung blockiert."Ähnlich kritisch äußerte er sich zur Standortfrage der Strandhütten. „Einmal sollen sie weg, weil sie bei Hochwasser zur Gefahr werden könnten. Dann aber dürfen sie plötzlich stehen bleiben, aber es darf kein Verkauf mehr daraus erfolgen. Das lässt sich an Lächerlichkeit nicht mehr überbieten!" Als positive Ergebnisse aus dem Vorjahr nannte Uwe Ziesig u.a. den Bau der Minigolfanlage in West sowie die Fertigstellung des Vereinsheims der Fußballer.

Als Vorsteher der Stadtvertretung war es ihm aber auch wichtig, seine Kollegen in dem neu gewählten Gremium zur Geschlossenheit aufzurufen. Die Wahlprogramme der einzelnen Parteien und Wählergruppen seien sehr ähnlich gewesen, dann sollte es auch nicht schwer sein, gemeinsam die Prioritäten festzulegen und die Vorhaben abzuarbeiten, so Ziesig.

Auf eine größtmögliche Geschlossenheit bei den Kommunalpolitikern setzt auch Bürgermeister Rüdiger Kozian. Für ihn stehe der Bau neuer bezahlbarer Wohnungen ganz oben auf der Prioritätenliste, erklärte der Rathauschef. Er räumte aber ein, dass es zurzeit schwierig sei, die dafür erforderlichen Bauflächen zu beschaffen. Auch ihn wurmt es, wenn sich kommunale Vorhaben in der Planungsphase unnötig in die Länge ziehen. Bis zu 21 Behörden und Institutionen müssten allein bei der Planung eines Baugebietes zustimmen, nannte Kozian als Beispiel. Dass die Stadt Kühlungsborn finanziell gut dastehe, schuldenfrei sei und Rücklagen habe, sei gut aber kein Grund zu übertriebener Euphorie. Denn es kämen auch hohe Ausgaben auf das Ostseebad zu. Verschiedene Großprojekte, die in vergangenen Jahren angeschoben worden seien, kämen jetzt in die Phase der Umsetzung. Dazu zählen u.a. die Erneuerung der Seebrücke, das Projekt eines Bürgerhauses, der Hochwasserschutz, das neue Verkehrskonzept ebenso wie das neue Strandkonzept.

Dass diese und andere Vorhaben in diesem Jahr alle ganz bestimmt und ganz zügig vorankommen werden, das erklärte Uli Langer, Geschäftsführer der Tourismus-, Freizeit- und Kultur GmbH. Zum ersten Mal bei einem Neujahrsempfang in Kühlungsborn war auch dem Tourismuschef Redezeit gewährt worden. Allerdings kündigte er nach seinen fachlichen Ausführungen zu Erfolgen und Aufgaben im Tourismus seine Bemerkungen zum schnellen Umsetzen der Vorhaben vorher noch schnell als „ Vorsatz mit Augenzwinkern“ an. Auch Langer hat längst die Erfahrung gemacht, dass die Mühlen in Mecklenburg manchmal etwas langsamer mahlen.

Genutzt wurde das Treffen zum Jahresbeginn auch wieder, um eine verdienstvolle Kühlungsbornerin sowie erfolgreiche Sportler mit einer Ehrenurkunde auszuzeichnen.

Ehrungen zum Neujahrsempfang Aus Anlass des Neujahrsempfanges der Stadt Ostseebad Kühlungsborn wurden geehrt: Die ehemalige Leiterin der Kita „Bummi“ in Kühlungsborn, Kristina Röttgen (76), wurde für ihr jahrelanges ehrenamtliches Wirken im Vorstand und weiteren Gremien der Arbeiterwohlfahrt mit der Ehrenurkunde der Stadt Ostseebad Kühlungsborn geehrt. Ausgezeichnet mit der Ehrenurkunde wurden auch Luisa Vogt und Tina Hübner. Beide Frauen waren 2019 besonders erfolgreich im Beachtennis. So gewann Luisa Vogt die im Einzel die Amateur-Weltmeisterschaft in Barcelona. Tina Hübner und Luisa Vogt wurden dann auch noch im Doppel Vizeweltmeister. Der 16-jährige Liam Zippert gehört zu den erfolgreichsten Leichtathleten seiner Altersklasse. 2019 wurde er Vizemeister bei der deutschen Juniorenmeisterschaft im Weitsprung, In der Sprintdisziplin „30 Meter fliegend“ gilt Liam derzeit als schnellster deutscher Sprinter. Insgesamt brachte es der Ausnahmeathlet schon auf 66 Medaillen in seiner noch jungen Karriere. Erfolgreich war 2019 auch die Tennismannschaft vom Schulzentrum Kühlungsborn. Die von Peter Fink und Luisa Vogt trainierten Mädchen und Jungen setzten sich als bestes Schulteam des Landes durch und durften somit am Bundeswettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ in Berlin teilnehmen, wo die Mädchen den 14. Platz und die Jungen Rang 13 erreichten. Dafür erhielten sie eine Urkunde der Stadt.Zu den Mannschaften gehören bei den Mädchen: Amy Warmbier, Anniko Unger, Karolina Fink, Johanna Kozian und Leonie Sakautzki; bei den Jungen: Hannes Priester, Corvin Unger, Lennart Fink, Finley Donatz, Max Stemmer und Florain Matzkus.

Von Rolf Barkhorn