„Hoch im Norden weht ein rauer Wind“. Das Lied, mit dem der Biendorfer Chor „Kreuz und Quer“ begann, war nur auf das Wetter gemünzt. Denn zum dritten Neujahrsempfang im Gemeindezentrum gab es viel Erfreuliches zu hören. Um die 50 Gäste kamen, darunter auch Romuald Bittl, Dezernent für Kreisentwicklung und Wirtschaft im Güstrower Landratsamt, der Pastor der Kirchgemeinde Jean- Dominique Lagies, Vertreter der Freiwilligen Feuerwehr, Unternehmer und Ehrenamtler.

Der Biendorfer Chor "Kreuz und Quer" eröffnete musikalisch den dritten Neujahrsempfang. Quelle: Sabine Hügelland

Die Eröffnung übernahm Gemeindevertreter Andreas Renner und Mitglied des Gemeindeverein Biendorf 3000 e.V. „Wir hatten in diesem Jahr die Schule der Landentwicklung MV zu Gast und im Gemeindezentrum fand das erste Ideenfrühstück zur Entwicklung von Biendorf statt“, sagte er. Renner umriss noch weitere Arbeiten wie an Spielplätzen, so erhielt Gersdorf eine neue Wippe.

Erfolgreiches Sommerfest dank Sponsoren

„50 Sponsoren haben wir es zu verdanken, dass es auch im vergangenem Jahr ein tolles Sommerfest wurde und auch sonst Unterstützung da ist“, lobte er und dankte gleichzeitig. „Das zeigt, dass ihnen die Gemeinde am Herzen liegt.“

Dem schloss sich auch Bürgermeisterin Peggy Freyler an und sie konnte Positives vermelden: „Es hat ja nun doch länger gedauert, als von mir erwartet, also fünf Jahre. Die Gemeinde ist nun finanziell wieder leistungsfähig. Gute Haushaltsführung und Sparsamkeit haben sich ausgezahlt.“, sagte sie. „Wir weisen keine Fehlbeträge auf und können allen Verpflichtungen nachkommen.“

Beitragsfreie Kita für Eltern ist Hürde für die Gemeinde

Allerdings: „Das Land MV glich durch den Beschluss zur Infrastrukturpauschale die Haushalte der meisten Kommunen aus. Jedoch ist es ein Trugschluss, dass diese Mittel zur Finanzierung wichtiger, in der Vergangenheit liegen gebliebene Aufgaben verfügbar sind.“

Um die 50 Gäste kamen zum dritten Neujahrsempfang nach Biendorf in das Gemeindezentrum. Quelle: Sabine Hügelland

Denn die nächste Hürde sei das Kitaförderungsgesetz, das besagt, dass die Hortplätze und Kitas durch die Gemeinde mitfinanziert werden, damit sie für die Eltern kostenfrei werden. „Mit Pauschalbeträgen von 149,33 Euro pro Kind, entstehen um die 37 000 Euro Mehrkosten für die Gemeinde. Die Kreisumlage beträgt 452 000 Euro, die Amtsumlage 209 000 Euro. „Im Haushaltsjahr 2020 sind Investitionen und Werterhaltung geplant. Ebenso Bebauungsplanung, Umrüstung und Straßenbeleuchtung, Planung von Bauvorhaben und Reparaturen unserer Wege und Straßen. Die Brücke Jörnstorf wird weiter Thema sein“, so Peggy Freyler.

Gemeinde setzt auf Nachhaltigkeit

Sie gab außerdem bekannt: „Wir haben die Pflicht Ökologie und Nachhaltigkeit auch zu unserer Sache zu machen und leisten mit kleinen, aber wirksamen Schritte unseren Beitrag.“ So würden Straßenlampen auf stromsparende und insektenfreundliche LED-Lampen umgerüstet. Außerdem sei Einweggeschirr bei Veranstaltungen der Gemeinde verboten. Auch umweltfreundliche Mitfahrgelegenheiten würden umgesetzt.

Sie bedankte sich bei der Freiwilligen Feuerwehr, anderen Ehrenamtlern und auch Unternehmern „die ja schließlich auch Arbeitsplätze erhalten und mit der Gewerbesteuer einen nicht unerheblichen Anteil zur Weiterentwicklung unserer Gemeinde beitragen.“

Starke Gemeinden brauchen Engagement

Romuald Bittl rief die Biendorfer auf, auf den Landkreis zuzugehen, um gemeinsam Lösungen zu finden. Dabei machte er klar, dass starke Gemeinden nicht nur finanziell gut dastehen sollten, sondern dass dort Hand in Hand miteinander zum Wohle aller gearbeitet wird. „Die Stärke einer Gemeinde zeige sich am Engagement der Einwohner, und das ist in Biendorf gegeben.“

Die Investitionspauschale für Biendorf liegt laut Innenministerium bei 86 000 Euro in diesem Jahr. 130 000 Euro wiederum stehen dem Haushalt zur Verfügung, jedoch fallen Fördertöpfe weg und kommen die Kitagebühren hinzu, machte er klar.

Biendorf und seine Einwohner möchte Pastor Jean- Dominique Lagies näher kennenlernen und sucht Möglichkeiten für Veranstaltungen, um so die Bedürfnisse rund um Kirche und Friedhof zu erfahren. „Kreuz und Quer“ begeisterte an diesem Vormittag wie auch das Büfett. Lange blieben die Gäste noch und tauschten sich aus.

Von Sabine Hügelland