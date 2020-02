Bad Doberan

Für den Standort Bad Doberan hat sich Michael Jürgensen, Geschäftsführer des Sana-Krankenhauses Bad Doberan, beim Neujahrsempfang ausgesprochen. „Wir leben hier in einer bevölkerungsschwachen Struktur. Kleine Krankenhäuser werden benötigt, um die ortsnahe Versorgung sicherzustellen“, sagte er. Mit dem Betreiberwechsel – das Krankenhaus gehört seit dem 1. September 2019 zu der Sana-Kliniken AG – werde der Standort jetzt gestärkt. Kritik äußerte er in Richtung Bundespolitik.

Mit 134 Betten, drei Fachabteilungen und zwei medizinischen Versorgungszentren sei das Krankenhaus Bad Doberan eines für die Regelversorgung, so Jürgensen. Waren vorher die Mitarbeiter über eine Mitarbeiter GmbH an der Betriebsgesellschaft beteiligt, ist das Krankenhaus jetzt in privater Hand einer Aktiengesellschaft. Besitzer der Sana-Kliniken AG sind 25 private Krankenversicherungen. 54 Kliniken zählen zum Konzern.

Natürlich seien nach dem Wechsel im ersten Moment Ängste vorhanden, so Michael Jürgensen, der auch Geschäftsführer des Sana-Klinikums Wismar ist: Schließung, Versetzung nach Wismar, nur noch ambulante Patienten, Gewinnmaximierung – über alles sei in den vergangenen Wochen diskutiert worden. Aber die Sana stärke den Standort Bad Doberan, der ansonsten in Konkurrenz zu Rostock, Wismar und Güstrow gestanden hätte.

Telemedizin und Sondersprechstunden

Beispiel: „Wir werden telemedizinische Anbindungen vornehmen. Wir haben in Wismar Spezialbereiche, die derzeit hier nicht angeboten werden wie Neurologie und Pädiatrie, so dass dieser Standort auch in der Notfallversorgung aufgewertet wird und wir mehr Patienten hier behandeln können.“ Gerade bei den touristischen Anläufen im Sommer sei das eine Weiterentwicklung. Zudem sollen Sondersprechstunden eingeführt werden.

Neujahrsempfang Sana-Krankenhaus Bad Doberan (v.l.): Dr. med. Jens Placke, Facharzt Innere Medizin Rostock und Dr. med. Michael Arndt, leitender Chefarzt Sana Krankenhaus Bad Doberan. Quelle: Anja Levien

Das Krankenhaus Bad Doberan habe einen guten Ruf. „Wir werden gemeinsam mit Wismar diesen Ruf ausbauen, um dieses Haus für die Zukunft zu positionieren.“ Als Mitglied in einem Konzern würden Standards in die einzelnen Häuser überführt. Die internen Dienstleistungen sind an Schwestergesellschaften vergeben, die in den Bereichen Technik, Küche und Reinigung die Versorgung vornehmen.

Kliniken müssen Gewinn machen

Sanierungsarbeiten seien im und am Krankenhaus nicht notwendig, aber es müsse investiert werden, beispielsweise in die Notstromversorgung. Michael Jürgensen sagte klar: „Kliniken müssen einen gewissen Anteil an Gewinn machen, um auf modernem Stand zu sein und eine vernünftige Patientenversorgung vornehmen zu können.“ Ohne Gewinn könne nicht investiert werden, ein Krankenhaus sei dann nicht mehr marktfähig.

Dafür braucht es auch ausreichend Personal. Hier übte der Geschäftsführer Kritik an der Bundespolitik: „Womit wir als Krankenhäuser in letzter Zeit beschäftigt sind, sind 865 Seiten Gesetzesentwürfe von Herrn Spahn und von Herrn Lauterbach. Zwei Jahre stand in den Medien, die Krankenpflege ist ein schlechter Beruf. Dann kam Herr Spahn und hat uns erzählt, jetzt retten wir die Pflege. Mittlerweile haben wir aber keine Bewerbungen mehr auf dem Markt, weil keiner mehr in Krankenpflege gehen will.“ So seien die Krankenhäuser mit Gesetzen konfrontiert, die dafür sorgten, „dass wir, wenn wir nicht genügend Personal vorhalten, mit Strafzahlungen versehen werden oder auch gleichzeitig Betten reduzieren müssen.“ Müsse Bad Doberan Betten reduzieren, weil Mitarbeiter langfristig erkrankt seien und sich niemand auf die befristete Stelle bewerbe, „ist das der Tod von kleinen Krankenhäusern.“

Herausforderung 2020: Fachkräfte gewinnen

Johanniterhaus Bad Doberan trifft Krankenhaus Bad Doberan (v.l.): Martina Stübe, stellvertretende Pflegedienstleitung, Bärbel Wüste, Pflegedienstleitung und Korinna Lembke, Leiterin, tauschen sich mit Janina Drewes, Personalleiterin Sana Krankenhaus Bad Doberan aus. Quelle: Anja Levien

Fachkräfte zu gewinnen und zu halten, sei die Herausforderung für dieses Jahr, sagte Bärbel Wüste, Pflegedienstleiterin im Johanniterhaus Bad Doberan. Und: „Die Digitalisierung bewältigen, die Einzug hält“, ergänzte Korinna Lembke, Leiterin des Johanniterhauses, in dem jetzt auch die E-Akte eingeführt wurde. Das heißt, alle Informationen zu einem Patienten sind jetzt digital in einer Akte gesammelt. „Das ist für die Mitarbeiter eine große Umstellung und Herausforderung“, sagte Bärbel Wüste.

Neujahrsempfang Sana-Krankenhaus Bad Doberan. Mit dabei Vertreterinnen des ASB-Pflegeheims An der Beke in Schwaan (v. l.): Ines Grünwald, Pflegedienstleitung, Andrea Smala, Verwaltung und Heike Burghardt, stellvertretende Pflegedienstleitung. Quelle: Anja Levien

Für Ines Grünwald, Pflegedienstleitung im ASB-Pflegeheim An der Beke in Schwaan, ist die Herausforderung 2020 die neue Ausbildung zum Pflegefachmann beziehungsweise zur -frau, die jetzt möglich ist. In drei Jahren können sich Männer und Frauen zu künftigen Pflegekräfte für die selbstständige Pflege von Menschen in allen Pflegesituationen ausbilden – egal ob im Krankenhaus, im Pflegeheim oder ambulant in der Wohnung der Patienten. Im dritten Jahr spezialisieren sich die Lehrlinge. Drei Berufe in einer Ausbildung, da habe sie schon Befürchtungen, sagte Ines Grünwald. „Zum Beispiel, dass die Ausbildung zu oberflächlich ist und wir viel nachschulen müssen.“ Und dass viele nach der Ausbildung das Krankenhaus als Arbeitsplatz wählen und nicht die Altenpflege.

Von Anja Levien