Das Stück Metall, das Sebsatian Boll vorsichtig auf den Tresen stellt, hat die Größe einer kleinen Pralinenschachtel. „So elf bis zwölf Kilogramm sind das in etwa“, sagt der 40-Jährige. „Mehr als 90 Prozent davon verschwinden, bis der Kasten fertig ist. Alles in Handarbeit.“

Der Kasten, von dem der Büchsenmachermeister aus Neukloster spricht, ist Teil eines Jagdgewehres und steht direkt daneben. Eine feingeschliffene Oberfläche, präzise Kanten, die Schrauben sind in das Metall eingelassen. Ein beeindruckendes Stück Handwerkskunst. Wie viele Stunden hat das gedauert? „Lässt sich schwer sagen, aber es dauert schon eine Weile.“

Sebastian Boll betreibt zusammen mit seinem Stiefvater Peter Richter in der Bahnhofstraße in Neukloster ein Geschäft, in dem es neben Eisenwaren und Küchenbedarf alles gibt, was Schützen und Jäger benötigen. Vor allem eine Werkstatt. Und zwar eine mit einem Büchsenmachermeister. „Davon gibt es nicht allzu viele“, sagt der junge Mann. Genau genommen nur eine Handvoll in Mecklenburg-Vorpommern. In Nordwestmecklenburg gibt es nur Sebastian Boll.

Lehre in Suhl , Meisterschule in Ehingen

„Ich bin gleich nach der zehnten Klasse nach Suhl gegangen in die Schule.“ Es gibt deutschlandweit nur zwei Einrichtungen, die Büchsenmacher ausbilden. Eine in Suhl, die andere in Ehingen in Baden-Württemberg. Dort hat Boll 2002 in neun Monaten seinen Meister gemacht. „In Vollzeit, das war schon eine Herausforderung.“ Z

wei Waffen hat er in dieser Zeit angefertigt, sein Meisterstück, ein Bockbüchsflinte, also eine Kipplaufwaffe mit zwei Läufen, steht im Geschäft in Neukloster. „Aber verkaufen werde ich sie nicht, das könnte und würde niemand bezahlen, was ich dafür aufrufen müsste“, sagt Sebastian Boll.

In seiner Werkstatt kümmert er sich vor allem um die Waffen seiner Kunden aus der Region, um die alten Stücke in der Regel. „Die neuen Gewehre sind schwierig für uns Büchsenmacher, die Hersteller setzen immer mehr auf Zulieferer, es wird fast unmöglich, dafür Teile zu bestellen, geschweige denn zu ersetzen.“ Dafür gibt es immer noch Jäger, Sammler und Sportschützen, die alte Waffen besitzen und zu Sebastian Boll bringen. Vieles, was in den Suhler Fabriken hergestellt wurde, bringt der Meister wieder auf Vordermann.

Und immer wieder wird er auch selbst kreativ, Waffen nach seinen Vorstellungen. Eine steht in der Vitrine im Geschäft hinter einer Glaswand. Die Gravuren sind in Gold eingefasst, der Schaft aus Nussholz schimmert rötlich. Knapp 4000 Euro kostet das Jagdgewehr. Ein Liebhaberpreis? „Nein, eigentlich müsste ich mehr nehmen. Aber das ist meine Leidenschaft.“ Das gehöre zum Beruf dazu.

Familienunternehmen in der zweiten Generation

Neben ihm steht Peter Richter im Geschäft, der Stiefvater hat den Laden aufgebaut, ursprünglich ein Eisenwarengeschäft, später kamen die Lizenzen für die Waffen hinzu. So kam Sebastian Boll in das Familienunternehmen. Seine Werkstatt befindet sich im hinteren Teil des Gebäudes, mehr als zwei Dutzend Feilen liegen auf der Werkbank, fein säuberlich aufgereiht. „Es ist schon etwas anderes, ob man auf einem Stück Aluminium herumfeilt oder ein richtiges Stück Metall bearbeiten muss.“

Augenmaß ist eine Grundvoraussetzung für einen Büschenmacher, Leidenschaft braucht er. „Und mit einer Feile sollte er auch umgehen können.“ Denn bis aus einem mehr als zehn Kilo schweren Metallblock ein Schlosskasten für ein Gewehr entsteht, sind etliche Arbeitsschritte notwendig. Die einzige Maschine, die dabei hilft, ist die Bohrmaschine. „Alles andere mache ich selbst.“ Geduld sollte ein Büchsenmacher reichlich haben.

Der Weg zum Büchsenmacher Büchsenmacher ist ein anerkannter Ausbildungsberuf. In Deutschland beträgt die Ausbildungszeit in der Regel drei Jahre. Einige Betriebe verlangen mindestens die mittlere Reife als Schulabschluss. Laut Ausbildungsordnung stehen während der Ausbildung die Techniken der Metallbearbeitung und der Umgang mit Holz- und Kunststoffen auf dem Programm. Weitere Fächer sind Waffentechnik, Ballistik, Optik und die rechtlichen Grundlagen des Waffengesetzes. Die Ausbildung findet wie bei den meisten Ausbildungsberufen in einem Meisterbetrieb und in einer Berufsschule statt. Die schulische Ausbildung läuft im Blockunterricht ab, in der Büchsenmacherfachschule in Ehingen. Zwölf Wochen Blockunterricht pro Lehrjahr werden in Ehingen verlangt, die in drei Blöcken absolviert werden, meistens à vier Wochen. Diese Berufsschulen bieten die praktische und theoretische Ausbildung als Büchsenmacher vor Ort an, ebenso wie eine Ausbildung als Graveur, wobei der Graveur nur in Suhl erlernt werden kann. Die fachbezogenen Unterrichtsfächer sind Werkstofftechnik, Technische Mathematik, Technische Kommunikation, Informatik, Hydraulik, Pneumatik, SPS und CNC-Technik. Darüber hinaus werden die Schüler in fachspezifischen Unterrichtsfächern unterrichtet. Diese sind: Jagdwaffenkunde, Sportwaffenkunde, Faustfeuerwaffenkunde, Waffeninstandhaltung, Waffengesetz, Ballistik, Optik und ein Schießpraktikum.

Mauser 98 als Basis für eigene Entwicklungen

Auch einen langen Atem, um sich gegen die großen Hersteller durchzusetzen. Dafür setzt Boll auf mehr als 120 Jahre alte Technik. „Die Mauser 98 ist nach wie vor das Beste, was es an Technik gibt.“ Was der 40-Jährige meint, ist das Gewehr Mauser Modell 98. Ende des 19. Jahrhunderts hatte die Firma Mauser das System entwickelt, mit dem bis heute zahlreiche Gewehre ausgestattet sind. „Der große Vorteil ist, es sind nur wenige Teile, es gibt eigentlich nichts, was kaputtgehen kann.“

Boll hatte das Glück, einige mehr als 100 Jahre alte Gewehre des Typs zu kaufen. Die werden zerlegt, die Teile nutzt er, um neue Jagdwaffen zu bauen. Verlässliche Technik plus Handwerkskunst – das ist das Mittel, um sich am Markt gegen die großen Firmen zu behaupten. „Die Werkstatt ist unser großer Vorteil“, sagt Sebastian Boll.

Einen Lehrling hat der Büchsenmachermeister nicht. Es wird auch so schnell keinen geben. „Der Aufwand ist schon sehr groß, da muss schon alles passen. Erst einmal ist das kein Thema für uns.“

