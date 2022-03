Neun Restaurants in MV mit Michelin-Stern ausgezeichnet – wie teuer ist ein Essen dort?

Rostock

Die Sterne-Gastronomie in MV kocht weiter auf hohem Niveau. Laut der neusten Deutschland-Ausgabe des Restaurantführers „Guide Michelin“ haben alle neun Restaurants in Mecklenburg-Vorpommern ihren Michelin-Stern behalten können. Neu ist die Auszeichnung des Schweriner „Weinbistros“ als eines der „Bib Gourmand“-Restaurants.

Der „Bib Gourmand“ wird für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis vergeben. Deutschlandweit stehen 297 Restaurants in dieser Kategorie. Im „Weinbistro“ – das zum „Weinhaus Uhde“ gehört – variieren die Preise von Bauernbrot mit Backensholzer Sauerrahmbutter und Salz bis zum Mecklenburger Bio-Kalbsfilet mit Gewürzjus, Portweinbirne, Ziegenkäse, Nüsse und Kartoffel-Brot-Küchlein von 5,50 bis 32 Euro. Wer lieber im Restaurant ein Menü genießen will, bezahlt zwischen 60 (drei Gänge) und 125 Euro (sieben Gänge).

Die Köche Ronny Bell (l.) und Holger Mootz vom Restaurant im „Weinhaus Uhle“ in Schwerin. Quelle: Weinhaus Uhle

Ebenfalls für ihr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis ausgezeichnet wurden die „Tischlerei“ in Greifswald, „Kaisers Eck“ in Ahlbeck auf Usedom, das „Kleine Meer“ in Waren (Müritz) sowie „Schimmel's“ in Wustrow auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst.

Diese neun Restaurants in MV haben einen Michelin-Stern

Etwas tiefer in die Tasche muss man hingegen in den Restaurants greifen, die sich wieder einen Michelin-Stern erkocht haben. Im „Guide Michelin“ sind erstmals 327 Restaurants mit den begehrten Sternen ausgezeichnet worden – so viele wie noch nie zuvor. In MV sind es neun.

Eines von ihnen ist die „Ostseelounge“ in Dierhagen. Und die Gourmetexperten kommen hier aus dem Schwärmen kaum heraus: „Wo soll man da anfangen? Bei der herrlichen Lage hinter den Dünen am Meer nebst fantastischer Aussicht? Beim überaus aufmerksamen und professionellen Service samt erstklassiger Weinberatung? Bei der freundlichen und entspannten Atmosphäre? Highlights gibt es hier in der 4. Etage im Gourmetrestaurant des luxuriösen „Strandhotel Fischland“ so einige, dennoch stehen die Speisen des engagierten Küchenteams im Fokus“, heißt es im Kommentar des „Guide Michelin“. Ein Gourmet-Menü kostet hier 124 Euro pro Person.

Das Strandhotel Fischland heute: Die Ostsee-Lounge, das einzige Sternerestaurant auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst. Quelle: Strandhotel Fischland

Im luxuriösen und eleganten „Friedrich Franz“ in Heiligendamm verwenden Küchenchef Ronny Siewert und sein Team ausschließlich exklusive Produkte und bereiten daraus feinfühlige und detailliert ausgearbeitete Gerichte zu. Der Restaurantführer findet, dass auch das Serviceteam unter der Leitung von Norman Rex überzeugt. „Die Gäste werden aufmerksam und stilvoll umsorgt und auch in Sachen Wein sehr kompetent betreut!“ Für vier bis sechs Gänge mit oder ohne Kaviar muss man zwischen 165 und 239 Euro bezahlen.

Ronny Siewert ist der Küchenchef im Gourmet-Restaurant „Friedrich Franz“ in Heiligendamm. Quelle: Werner Geske

Französisch-klassische Küche gibt es im „Ich weiß ein Haus am See“ in Krakow am See. „In Raik Zeigners allabendlich wechselnden 4-Gänge-Menüs kommen z.B. bei Rehrücken ‚Müritzwald‘ mit Gartengemüse, Pfifferlingen, Petersilienpüree und Wacholdersauce beste Produkte zum Einsatz“, schreibt der „Guide Michelin“. Auch Inhaber Adi König wird für sein Weinwissen positiv hervorgehoben. Dafür müssen Genießer 110 Euro zahlen.

Inhaberin Petra König (v.l.), Küchenchef Raik Zeigner und Inhaber Adi König stehen in ihrem Restaurant „Ich weiß ein Haus am See“. Quelle: Bernd Wüstneck

Der „Butt“ in Rostock-Hohe Düne überzeugt die Restaurantkritiker mit seiner modernen und angenehm klaren Küche. André Münch koche überaus durchdacht und mit handwerklicher Präzision. „Das Ergebnis sind reduzierte, intensive und geschmacklich sehr fein ausbalancierte Gerichte, in denen er exzellente Produkte toll zur Geltung bringt. Ein klasse Beispiel: Wilder Atlantik Steinbutt, Solena Sweet Yellow Tomaten, Holunderblüte.“ Vier bis sieben Gänge kosten hier zwischen 149 und 189 Euro.

Der Sternekoch Andre Münch ist Küchenchef des Gourmet-Restaurants „Butt“ in Rostock-Warnemünde. Quelle: Philipp Von Ditfurth

Das „Freustil“ in Binz auf Rügen überzeugt mit unkomplizierter Küche und Atmosphäre. „Erwähnt werden muss auch das tolle Preis-Leistungs-Verhältnis bei exzellenter Produktqualität! Gerichte wie „mixed pickles, quinoa, malz“ oder „bavette, bbq flavour, cole slaw“ lassen schon beim Lesen der Karte vermuten, dass hier ideenreich und modern gekocht wird“, hebt der „Guide Michelin“ hervor. Das 6-Gang-Menü gibt es für 66 Euro und das 10-Gang-Menü für 106 Euro.

Sterne-Koch Ralf Haug vom Restaurant „Freustil“ in Binz auf Rügen. Quelle: Restaurant Freustil

Das „Gutshaus Stolpe“ in Stolpe ist stilvoll und charmant – und dem wird auch das Restaurant im Inneren gerecht. Im englischen Landhausflair wird modern umgesetzte, fein ausbalancierte und ausdrucksstarke Küche serviert. Fünf bis sieben Gänge kosten hier zwischen 125 und 170 Euro pro Person.

Das „Gutshaus Quelle: Eckhard Oberdörfer

Das „Kulmeck by Tom Wickboldt“ in Heringsdorf auf Usedom setzt in seinen Speisen gekonnt Kontraste und schafft eine schöne Balance, würdigen die Restaurantkritiker. Ausgesuchte, hochwertige Produkte werden geschickt kombiniert und kreativ präsentiert. „Das Ambiente dazu ist modern und casual-chic, Küche ist teilweise einsehbar.“ Für den Gast kostet das Menü zwischen 115 und 150 Euro pro Person.

Das „Kulmeck“ in Heringsdorf ist eine Anlaufstelle für Genießer. Quelle: Kulmeck

Das zweite Sternerestaurant in Heringsdorf auf Usedom ist „The O'ROOM“. Küchenchef André Kähler bietet modern-kreative Küche mit schön balancierten Aromen, heißt es im „Guide Michelin“. Die Produkte dafür kommen größtenteils aus der Region. „Zum klasse Menü und zum schicken Design gesellt sich ein angenehm lockerer und gleichermaßen professioneller Service.“ Sieben Gänge gibt es hier für 150 Euro pro Person.

André Kähler, Küchenmeister im Strandcasino in Heringsdorf auf der Insel Usedom, wurde mit dem Michelin-Stern ausgezeichnet. Quelle: Hannes Ewert

Auszeichnung für umweltfreundliche Gastronomie

Auch die „Alte Schule – Klassenzimmer“ in der Feldberger Seenlandschaft konnte sich wieder einen Stern erkochen. „Wo früher gepaukt wurde, bietet der gebürtige Oberösterreicher Daniel Schmidthaler ein sehr interessantes modernes Überraschungsmenü“, heißt es vom Restaurantführer. „Ob Wild, Fisch oder Pilze, er verwendet Produkte, die aus der direkten Umgebung kommen und in der jeweiligen Jahreszeit frisch verfügbar sind. Gerne setzt er aromatische Kräuter und die Säure von Früchten ein.“

Daniel Schmidthaler, Küchenchef in die „Alte Schule – Klassenzimmer“ in der Feldberger Seenlandschaft. Quelle: Florian Hammerich

Das würdigt der „Guide Michelin Deutschland“ und zeichnet die „Alte Schule“ als eines von 61 deutschen Restaurants für eine umweltfreundlichere Gastronomie aus. Das 7-Gang-Menü kostet zwischen 130 bis 150 Euro, für vier Gänge bezahlt man zwischen 65 und 75 Euro.

Von Ann-Christin Schneider