Neustart in Kröpelin: Krankenschwester eröffnet Bestattungsinstitut

Seit Wochen wurde im ehemaligen Geschäft von Hauseigentümer Herbert Schütt, der in der Hauptstraße 2 jahrelang unter anderem Zeitschriften, Uhren, Batterien und mehr verkaufte, gewerkelt. Nun liegt auf den rund 40 Quadratmetern ein nagelneuer Fußbodenbelag, die Wände wurden gestrichen und tapeziert.

Die neue Mieterin kommt ganz in Schwarz zum Pressetermin, hat sie einen Trauerfall zu beklagen? „Nein, das ist Dienstkleidung“, sagt die 45-Jährige und schließt die Tür zum künftigen Büro vom „ Bestattungsinstitut Nancy Miks – post mortem“ auf.

Post mortem ist Latein und steht für „nach dem Tod“. Nancy Miks stammt aus Kröpelin. 1997 startete sie in ihr Berufsleben nach einer Ausbildung zur Krankenschwester.

Schon am ersten Arbeitstag verstarb jemand

„Meine erste Schicht begann schon mit einem Sterbenden, und das zog sich wie ein roter Faden durch mein bisheriges Berufsleben“, erklärt sie den scheinbaren Widerspruch, dass eine Lebenshelferin zur Bestatterin wird. Immerhin arbeitete Nancy Miks auch als stellvertretende Pflegedienstleiterin, als Chefin einer Einrichtung und absolvierte dazu die Weiterbildung als Pflegedienstleiterin bei der Volkssolidarität: „Damit man auch weiß, wovon man spricht.“

Immer wenn jemand in ihrem Arbeitsbereich verstarb, wurde sie gerufen, kümmerte sich um die Toten und sprach mit deren Angehörigen. „Mich hat der Tod schon immer fasziniert“, sagt Nancy Miks und verweist darauf, dass sie ihre Eltern bis zum Schluss pflegte und auch allein für die Einsargung vorbereitete.

„Der Tod ist gewiss, ungewiss seine Stunde“

Man brauche keine Angst vor dem Tod zu haben – also nicht davor, dass es passiert, ist sie sich sicher. Nancy Miks gesteht aber ein, dass sie selbst ein wenig Angst in diesem Zusammenhang verspüre: „Aber eher davor, wie es passiert.“

„Nichts ist gewisser als der Tod, nichts ist ungewisser als seine Stunde“, zitiert sie den Philosophen des Mittelalters, Erzbischof und Anselm von Canterbury, auf ihrer Internetseite www.bestattungen-post-mortem.de.

„Ich finde es schön, den Angehörigen noch etwas mit auf den Weg zu geben“, erklärt die Mutter zweier Kinder (21 und 16 Jahre) und ergänzt, dass sie auch in Pflegeheime und Hospize der Region fahre, wie zum Beispiel nach Rostock, Wismar oder zum Schloss Bernstorf im Landkreis Nordwestmecklenburg: „Ich gehe dahin, wo man mich braucht.“

Nicht nur Bestattung, auch Trauerbegleitung

Sie wolle den Angehörigen nicht nur mit ihren Trauerreden schöne Erinnerungen bieten, sondern sie werde sie auf Wunsch auch in der Trauerbegleitung nicht im Stich lassen: „So kann ich nach der Beerdigung in die Häuslichkeit fahren und fragen, ob die Angehörigen noch irgendeine Hilfe oder irgendwelche Kontakte brauchen.“

Bedenken, dass das alles letztlich ein Zuviel an Traurigem in ihrem künftigen Leben bedeuten könne, hat die Frau nicht – sie sagt: „Ich bin ein sehr lebenslustiger Mensch.“ In ihrer Freizeit sei sie viel auf Festivals unterwegs: „So bin ich eigentlich immer beim M’era-Luna-Festival in Hildesheim dabei.“

„Ich bin sehr lebensbejahend und lege den Angehörigen auch immer wieder dar, dass das Leben nun mal endlich ist“, sagt Nancy Miks und ergänzt mit leuchtenden Augen, dass sie am Sonntag vergangener Woche zum ersten Mal Oma geworden ist. Bei der Geburt sei sie auch dabei gewesen.

Der Bestatter-Beruf ist für sie Berufung

Zu ihrem Beruf ist ihr noch wichtig zu erwähnen, dass ihre Verstorbenen im Frack und Zylinder sowie mit einem alten Mercedes abgeholt würden. Das Büro, das am 1. März eröffnet wird, soll angelehnt an den Stil des venezianischen Barock eingerichtet werden. Es werde hier keine Kataloge geben, sondern einen großen Bildschirm, vor dem sich die Angehörigen alles zusammenstellen können. Geplant sei zudem die Kooperation mit einer Hamburgerin, die Filz-Urnen fertige.

Auf die Frage, woher sie den Mut nehme, sich jetzt zum ersten Mal selbstständig zu machen, fragt die Existenzgründerin zurück: „Was heißt Mut?“. Für sie gehe es hier um eine Berufung, die durch ihre vielen Kontakte zu Pflegediensten, -heimen und Hospizen Unterstützung finde: „Und ich bin auch ab und zu beim Rostocker Unternehmernetzwerk BNI zu Gast.“

Von Thomas Hoppe