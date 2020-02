Schock und Unverständnis bei zwei Tierbesitzern in Reetz bei Kavelstorf (Landkreis Rostock): Ein bisher Unbekannter hat ihrer Katze Holly in den Kopf geschossen. Ein Tierarzt entfernte das Projektil – vermutlich stammt es aus einem Luftgewehr. Den Vorfall will das Paar nicht einfach so hinnehmen.