Nienhäger Bauprojekte sollen 2020 starten

Strandversorgung, Kita-Erweiterung, Buhnenbau: Was im Ostseebad Nienhagen lange geplant wurde, soll im kommenden Jahr endlich umgesetzt werden.

Seit fast sechs Jahren wird im Ostseebad Nienhagen über eine moderne Strandversorgung inklusive öffentlicher Toiletten geredet. Wann geht es denn an der Promenade tatsächlich los?

Uwe Kahl ( CDU): Wir haben hier endlich die Baugenehmigung erhalten. Jetzt müssen wir erst mal gucken, wie wir das finanziert bekommen. Inzwischen kostet der Bau schon 1,8 Millionen Euro – ich gehe davon aus, dass wir im kommenden Jahr über die Grenze von zwei Millionen Euro kommen. Aktuell sind wir auf der Suche nach einem Betreiber.

„Wir betteln hier um Geld für ein paar Buhnen und gleichzeitig gehen mögliche Fördermittel zurück an die EU – dabei hätten wir als ärmstes Bundesland diese finanzielle Unterstützung dringend nötig.“ Uwe Kahl (CDU), Bürgermeister Ostseebad Nienhagen Quelle: Sabine Hügelland

Gab es denn nicht schon einige Interessenten?

Ja, mit einem potenziellen Pächter hatten wir schon konkrete Gespräche geführt. Am Ende ist der aber wieder abgesprungen, weil ihm der ganze Prozess einfach zu lange gedauert hat. Vor zwei Jahren haben wir unser altes Toilettengebäude abgerissen, weil wir dachten, dass es 2018 mit dem Neubau losgeht. Was es da für ein Hin und Her mit den Behörden gab – das war schon hanebüchen.

Apropos Neubau: Wie ist der aktuelle Stand beim geplanten Edeka-Markt an der Doberaner Straße?

Edeka will das, wir wollen das. Auch der aktuelle Eigentümer des Grundstücks ist bereit, die Fläche zu veräußern. Ende November gibt es einen Termin mit der Raumordnungsbehörde – ich hoffe, dass das Vorhaben dort genehmigt wird.

Aber gab es nicht Unstimmigkeiten bezüglich der Anbindung eines geplanten Kreisverkehrs am Ortseingang?

Wir haben hier vor einiger Zeit eine Verkehrszählung gemacht, parallel dazu hat auch Edeka eine Zählung gemacht, weil deren Planungen eigentlich keine Zufahrten über einen Kreisel an der Kliffstraße vorsehen. Die jeweiligen Ergebnisse werden jetzt ausgewertet. Meine Meinung ist, dass sich die Gemeinde den Bau eines Kreisels überhaupt nicht leisten kann. Wir haben doch wichtigere Sachen vor der Brust, die wir anpacken und auch finanzieren müssen.

Wie etwa die geplante Strandverbreiterung inklusive Bau neuer Buhnen.

Dieses Vorhaben wird ja nun auch ohne den Bau eines Wasserwanderrastplatzes gefördert. Nach wie vor soll es unter anderem mindestens zehn neue Buhnen geben, dazu soll der Strand auf etwa 15 bis 20 Meter verbreitert werden. Die Ausschreibungen für eine entsprechende Planung sind im Gange – wenn wir hier eine genauere Kostenschätzung haben, können wir auch Fördermittel beantragen.

Neben dem Bau neuer Buhnen soll der Nienhäger Strand verbreitert werden. Quelle: Rolf Barkhorn

In diesem Zusammenhang wurde von Einwohnern kritisiert, dass vorher erst einmal die beschädigten Buhnenreihen repariert werden sollten.

Da habe ich jetzt vom Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt die Zusage, dass auch bei uns die abgebrochenen Buhnen erneuert oder ersetzt werden. Das ist ja etwa in Markgrafenheide oder auch Graal-Müritz längst passiert. Wir sind nun 2020 dran – denn es besteht schon Unfallgefahr. Ich habe mich aber auch sehr geärgert …

Worüber?

Ich musste kürzlich lesen, dass das Land in den Jahren 2014 bis 2018 bewilligte Bundesmittel für den Küstenschutz von insgesamt 43,8 Millionen Euro nicht abgerufen hat – aus „organisatorischen Gründen“. Das muss man sich mal vorstellen: Wir betteln hier um Geld für ein paar Buhnen und gleichzeitig gehen mögliche Fördermittel zurück an die EU. Dabei hätten wir als ärmstes Bundesland diese finanzielle Unterstützung dringend nötig.

Fördermittel will die Gemeinde auch für die Erweiterung der Kindertagesstätte „Waldgeister“ einwerben. Wann gehen die Arbeiten hier los?

Für die Erweiterung und die Aufstockung unserer Kita wurde jetzt endlich, nach langwieriger Vorbereitung und Änderungen des Bebauungsplans, der Antrag auf Baugenehmigung gestellt. Wenn die vorliegt, werden wir umgehend Fördermittel beantragen. Die gesamte Baumaßnahme wird rund 1,1 Millionen Euro kosten – die Gemeinde ist hier auch mit einigen zehntausend Euro in Vorkasse gegangen.

Welche Termine stehen demnächst noch an?

Die Gemeindevertretung und die „Kreativgruppe Gemeindeentwicklung Ostseebad Nienhagen“ laden am 27. November zu einer Bürgerversammlung ins Freizeitzentrum ein. Wir wollen ab 19 Uhr gemeinsam unter anderem darüber sprechen, wie wir mit Blick auf unser Gemeindeentwicklungskonzept vorangekommen sind. Dazu sollen an diesem Abend einige Arbeitsgruppen vorgestellt und hier auch das Engagement von Einwohnern gewürdigt werden.

Die neue Gemeindevertretung ist nach der Kommunalwahl im Mai seit einigen Monaten im Amt. Wie bewerten Sie die bisherige Zusammenarbeit?

Unsere CDU-Fraktion hat ein gutes Verhältnis zu den Kollegen aus der SPD. Die Sozialdemokraten haben sich ja total erneuert, da ist viel frisches Blut drin. Auch mit der Bürgerinitiative Gemeinsam für Ostseebad Nienhagen ist es ein ganz gutes Arbeiten. Es gibt für die Gemeinde noch jede Menge offene Punkte. Dazu haben wir jetzt eine Prioritätenliste erstellt – zwei, drei Verantwortliche sollen die jeweiligen Themen dann in den Ausschüssen vorstellen. Mal gucken, ob das so klappt – wir wollen damit noch effizienter werden.

