Verweinte Augen, rotgeränderte Lider, gepresste Lippen, ernste Mienen: Die Mitarbeiter des Nienhäger Unternehmens UniferX sorgen sich um ihre Mitarbeiter in der Ukraine. Im Team arbeiten Deutsche, Ukrainer, Russen Seite an Seite. Im Videochat tauschten sie sich über ihre aktuelle Situation nach dem Angriff Russlands aus. Die OZ durfte dabei sein.

Olga Chupryna aus Nowa Kachowka in der Ukraine, Geschäftsführerin von UniferX International im Ostseebad Nienhagen, und Firmengründer Dirk Rackow sprechen mit Kollegen und Freunden in der Ukraine via Teams und Handyvideo. Alle sind besorgt. Quelle: Frank Söllner