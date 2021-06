Ostseebad Nienhagen

Grün bemäntelt schreitet der Nachtwächter durch Nienhagen. Schick ist sein neues Outfit, das die Gemeinde sponserte. Darin steckt der Leiter des Kulturvereins Ostseebad Nienhagen, Thomas Pätow. Die Lampe in der einen, den Gehstock in der anderen Hand, wartet er ab Juli wieder auf Gäste, die ihn durch seinen abendlichen Rundgang durch den Ort begleiten möchten.

„Einst haben die Nachtwächter in den Städten die Gaslaternen gelöscht und für die Einhaltung der Nachtruhe gesorgt“, sagt Pätow. In Nienhagen wird die Geschichte des Ortes auf anschauliche Weise erläutert. Während der Führung erzählt der Nachtwächter, wo die Wurzeln Nienhagens liegen, was den Ort ausmacht und wie er sich entwickelte. „Kinder bekommen eine Laterne für den Rundgang, das ist meist sehr stimmungsvoll.“

Hühnergott als Erinnerung für Kinder

Nach dem eineinhalbstündigen Rundgang erhalten die Kinder zur Erinnerung an den Nachtwächter einen Hühnergott als Talisman geschenkt. Der Lochstein vom Strand soll ihnen Glück bringen. Der Rundgang verläuft bis zum Unterstand am Waldrand, weiter über die Strandstraße und endet am Waldschloss, an den um 1908 erbauten Häusern.

Sobald es wieder möglich ist, können Teilnehmer in einem Kremser bis in die Schulstraße fahren, den ältesten Teil des Ostseebades. Die Tour beginnt, sobald es dunkel wird. Das dürfte in den Sommermonaten ab 21 Uhr sein. Näheres wird noch bekanntgegeben.

Kulturverein Nienhagen vor zehn Jahren gegründet

Vor zehn Jahren kam es zur Gründung des Kulturvereins. „Er hat so manche Stürme und hohe Wellen überstanden“, sagt Pätow und schmunzelt bei dieser Erinnerung. „Sechs bis sieben feste Mitglieder sind es über die Jahre geblieben. Ein Ehrenmitglied haben wir auch, Gisela Gummelt. Leider sind zwei Ehrenmitglieder, Dietrich Gummelt und Erich Henze, mittlerweile verstorben.“

Mitglieder rufen zum Fotowettbewerb auf

Zum Jubiläum ruft der Verein zu einem Fotowettbewerb auf. Das Motto ist diesmal auf Plattdeutsch – „Nienhagen wie hässt du di verännert“, was so viel heißt wie: Nienhagen, wie hast du dich verändert. Bis Ende Juni können drei bis vier Fotos in A4-Format in der Kurverwaltung an der Strandstraße abgegeben werden. Die besten Fotos werden prämiert und ausgestellt. „Der Verein arbeitet seit seiner Gründung mit der Amtsschule in Rethwisch zusammen, auch mit der Kita in Nienhagen und nun auch mit den Bewohnern der Tagespflege“, berichtet Thomas Pätow.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Viele interessante Projekte erfüllten die Kulturvereinsmitglieder mit Leben. „Unser Kulturtag ist Bestandteil des legendären Gespensterwaldfestes geworden“, sagt Pätow. „Dieser lockt immer mehr Interessierte an und erfreut sich großer Beliebtheit – leider kann er coronabedingt in diesem Jahr nicht stattfinden.“ Gesponsert wird die Veranstaltung von der Aktion Mensch. „Wir sind dabei, neue Formen der kulturellen Unterhaltung vorzubereiten“, blickt der Vorsitzende voraus.

Chorsingen, Bläserkonzert und Theater

So findet im Juli und August erstmals ein Küstensingen statt. Auf die Festwiese kommt der Chor aus Hohenfelde, der mit einem Repertoire bei der gesamten Familie für gute Laune sorgen möchte. Im Gespräch ist auch ein Bläserkonzert an der Promenade in der Adventszeit. „Angekündigt hat sich auch Cornelia Gutermann-Bauer. Sie ist Schauspielerin und Theaterwissenschaftlerin“, lässt der Nienhäger wissen. „Sie wird Christa Wolfs ,Kassandra’ interpretieren – das ist dann Kunst in höchster Potenz.“

Die Gemeinde und zahlreiche Sponsoren aus der näheren Umgebung haben den Kulturverein bislang unterstützt. „Dadurch war es uns möglich, hochwertige Projekte und Veranstaltungen anzubieten“, macht Thomas Pätow deutlich. „Allen Unterstützern und den Mitgliedern Dank und tolle Ideen für die nächsten Jahre – unser Verein ist fester Bestandteil des Gemeinwesens geworden.“

Von Sabine Hügelland