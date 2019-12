​Nienhäger Ortschronist gibt Ehrenamt ab

Nienhagen

So manches wäre verloren gegangen, wenn Wolfgang Ortmann es nicht recherchiert und dokumentiert hätte. Jetzt möchte sich der Ortschronist des Ostseebades Nienhagen zur Ruhe setzen und das ehrenamtliche Zepter weitergeben. Mehr Zeit mit der Familie verbringen, weniger Verpflichtungen – Wolfgang Ortmann suchte schon lange einen Nachfolger für sich – und hat sie jetzt in einer Gemeinschaft gefunden. „Die in Gründung befindliche, noch kleine Arbeitsgruppe zur Weiterführung der Chronik freut sich über viele Mitstreiter“, macht Mitglied Harald Liepert deutlich.

„Die kleine Arbeitsgruppe zur Weiterführung der Chronik freut sich über viele Mitstreiter.“ Harald Liepert, Einwohner Ostseebad Nienhagen Quelle: Sabine Hügelland

Nach seinen Berufsjahren in Berlin entschied sich der frühere Warnemünder Wolfgang Ortmann im Jahr 1999, zum Ruhestand wieder an die Küste zu ziehen. Seine Wahl fiel auf das Ostseebad Nienhagen, das er oft in seiner Jugendzeit auf Radtouren entlang der Küste besuchte. „Als Architekt ist man natürlich interessiert an historischer Entwicklungsgeschichte seiner Gemeinde – und so wird man schnell zum Ortschronisten“, sagt Ortmann und lacht. „Anders als in vielen Dörfern gibt es in Nienhagen aber kein erkennbares historisches Zentrum, bei dem sich um eine Kirche eine Schule und eine Schmiede sowie im weiteren Umfeld Gehöfte gruppieren.“

Alles begann mit drei alten Postkarten

Deshalb erschließe sich die Geschichte Nienhagens erst auf den zweiten Blick: „Aber wo fängt man an zu recherchieren?“, fragte sich der Neubürger damals. In der seit Anfang Dezember dieses Jahres geschlossenen Bäckerei Roggensack entdeckte Ortmann drei alte Postkarten mit Ansichten der Strandstraße um 1910. Solche Kostbarkeiten sind wertvolle Hinweise, die leider allzu oft auf Dachböden verstauben, um eines Tages weggeworfen zu werden.

Wolfgang Ortmann aber kopierte sie und verbrachte viele Stunden im Kreisarchiv, um weitere Fakten zusammenzu- tragen. Vor allem jedoch waren es die Erinnerungen von älteren Nienhägern, die ihn eine Sammlung von mehr als 700 Kopien alter Fotografien und Postkarten zusammentragen ließ. Der Chronist sprach mit vielen Zeitzeugen und konnte so wertvolle Recherche betreiben. „Ich bin den Nienhägern wirklich sehr dankbar. Sie haben mich gleich unterstützt und waren sehr kooperativ. Leider verstarben inzwischen einige von ihnen. Aber durch die Chronik leben ihre Erinnerungen weiter“, betont Ortmann.

Erste Chronik im Jahr 2006

„Jedenfalls hatte ich plötzlich so viel Material, dass ich daraus 2006 die erste Chronik verfasste – ,Geschichte eines Seebades in Mecklenburg – Ostseebad Nienhagen‘.“ Das wiederum rief den Bürgermeister der Gemeinde auf den Plan. Uwe Kahl übergab Wolfgang Ortmann die Entwicklung und Redaktion der „Nienhäger Zeitung“. Daraus wurde eine achtjährige intensive Nebenbeschäftigung: „Ich wollte danach mit 80 nun wirklich in den Ruhestand gehen – doch aus Anlass der 750- Jahrfeier Nienhagens musste wieder recherchiert werden, weil eine neue und noch umfassendere Chronik entstehen sollte.“

Mit Erfog: „750 Jahre Nienhagen – vom Lehnshof zum Ostseebad“ ist mittlerweile vergriffen. „Die Geschichte um ein Bild des deutschen Malers, Zeichners und Grafikers Lovis Corinth (1858-1925) war für mich die interessanteste Recherche und Zeitgeschehen, das mit Nienhagen verbunden ist“, freut sich Ortmann. „Seine Geschichte gleicht einem Krimi.“ Dabei wurde ein hübsches Tischlerkind, welches Corinth malte, kurzerhand zum Fischerkind – wohl, weil er es passender für so einen Ort an der Ostsee fand. Ein schönes Bild, das gestohlen und wofür Lösegeld verlangt wurde. Es tauchte wieder auf, wurde verkauft und verschwand irgendwo im Privatbesitz – nachzulesen ab Seite 100 der Chronik.

Auch Konzeption, Organisation und Regie des Festumzuges zur 750-Jahrfeier im Jahr 2014 lagen in der Verantwortung von Wolfgang Ortmann. „Und schließlich mussten aktuell im Rahmen der Gemeindeentwicklungskonzeption für 16 Informationstafeln zum Thema aus der Geschichte Nienhagens, Konzepte und Layouts entwickelt werden“, sagt er. „Jetzt aber, mit 86 Jahren, kann ich meine Aufgaben endlich in jüngere Hände geben – denn es zeichnet sich nun eine Interessengruppe zur Weiterführung der Arbeit zur Ortschronik ab.“

E-Mail für Interessenten: chronik-ostseebadnienhagen@web.de

Von Lennart Plottke