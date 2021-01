Nienhagen

Rein in die Turnschuhe, um für den guten Zweck zu joggen. Dazu lädt der Nienhäger Sportverein NSV04 im Februar ein. „Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie ist der Vereinssport auch bei uns zum Erliegen gekommen“, sagt Mitglied Conrad Bialucha.

„Wir nehmen die Einschränkungen jedoch sportlich und wollen gemeinsam eine Lauf-Challenge starten. Dabei möchten wir – neben der sportlichen Herausforderung – den besonders stark von der Pandemie betroffenen Kindern mit einer kleinen Spende helfen“, erklärt er. „Mitmachen kann jeder, der Lust dazu hat, möglichst viele Kilometer im Februar zurückzulegen. Aber jeder so, wie er kann, Hauptsache er ist dabei.“

Die Teilnahmegebühr beträgt zehn Euro. „Diese Spenden gehen vollständig an das Kinderhospiz Oskar“, sagt Bialucha. „Auch in Zeiten der sozialen Trennung wollen wir ein Gemeinschaftsgefühl erzeugen, die Gesundheit fördern und natürlich die Kinder unterstützen.“

Beleg über Handy-App

Bisher meldeten sich bereits 25 Teilnehmer an. „Die meisten Läufer haben eine App, auf der sie den Lauf festhalten. Sie können uns einen Screenshot davon schicken.“ Das wird in eine Liste übertragen, um so täglich den Stand zu ermitteln. „Das ist unkompliziert. Sollte jemand keine dieser verschiedenen Apps haben, zeigen wir gern, wie er sie installieren kann. Notfalls geht’s auch analog. Am besten gleich bei uns melden.“

Sich mehr bewegen und dennoch auch in diesen Zeiten ein Gemeinschaftsgefühl zu erhalten, darum geht es auch. „Weil wir die Challenge ja gemeinsam durchführen und so sportlich durch Corona gehen“, sagt Conrad Bialucha.

Er selbst joggt dreimal pro Woche 20 Kilometer. „Mein Ziel sind 25, so dass ich 100 Kilometer im Februar schaffe.“ Sich selbst motivieren. Ein Tritt in den Hintern in der dunklen Jahreszeit durch eine Challenge, sei nicht die schlechteste Entscheidung für die Gesundheit.

Spenden auch ohne Lauf möglich

Um die 20 Mitglieder gibt es in der Sparte Fußball des Nienhäger Vereins. „Erst hatten wir gedacht, nur etwas für die Fußballer zu machen, um fit zu bleiben“, sagt Bialucha, der Gründungsmitglied dieser Sparte ist. „Dann dachten wir, das könnte auch für andere interessant sein, und gleichzeitig haben wir die Möglichkeit, Gutes zu tun“, so der 36-Jährige. Schnell fand sich auch der erste Sponsor, denn „wer nicht laufen will, kann auch so spenden.“

Wer mitmachen möchte, meldet sich unter fussball@nienhaeger-sv04.de an.

